OM : l’avenir de Bennacer déjà scellé

Ismael Bennacer devrait poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille au moins pour une autre saison. Le club phocéen a décidé de lever l’option d’achat du joueur, qui évolue à l’OM sous forme de prêt de l’AC Milan.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’Olympique de Marseille a pris une décision importante concernant l’avenir d’Ismaël Bennacer. Le président Pablo Longoria a choisi de lever l’option d’achat du milieu de terrain algérien, actuellement en prêt de l’AC Milan.

Le montant de la transaction s’élèverait à 12 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus. Cette décision intervient malgré des débuts mitigés du joueur sous les couleurs phocéennes, marqués par des performances en demi-teinte, à l’image des difficultés actuelles du club en championnat.

L’international algérien, arrivé en janvier dernier en provenance de l’AC Milan, va donc poursuivre son aventure dans le sud de la France. Un pari financier important pour l’OM, qui devra maintenant espérer voir Bennacer retrouver son meilleur niveau pour justifier cet investissement conséquent.

Cette acquisition définitive représente un signal fort envoyé par la direction marseillaise, qui semble convaincue du potentiel du joueur malgré ses performances récentes en deçà des attentes.

Gazzetta : L’#OM devrait lever l’option d’achat (12M) de #Bennacer à l’issue de la saison. C’est la tendance actuelle 🗞️ pic.twitter.com/X3QaY8fqSJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 9, 2025

La Provence s’acharne sur Bennacer : une critique injustifiée ?

Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille (3-2) face au Toulouse FC, Ismaël Bennacer a délivré une passe décisive cruciale pour le deuxième but marseillais. Malgré cette contribution positive, le quotidien La Provence s’est montré particulièrement critique envers le milieu de terrain algérien.

« Après un départ séduisant face aux ogres angevins et stéphanois, l’Algérien ne cesse de décevoir. Celui dont on vante la qualité technique s’est encore montré imprécis, à moins qu’il ne visait les panneaux publicitaires (pourtant il a un taux de réussite de 95% dans ses passes dont 2 clés, NDLR). Guère plus rassurant sans ballon, ou il traîne une condition physique douteuse », c’est le commentaire sous forme de pique envoyée de la part de La Provence à l’égard de Bennacer au moment de commenter les prestations individuelles des Phocéens face aux Toulousains.

Si l’international algérien peut être pointé du doigt sur le second but encaissé par l’OM, les critiques semblent disproportionnées au vu du contexte. En effet, Bennacer sort d’une grave blessure, la deuxième de sa carrière, et son retour progressif au plus haut niveau nécessite patience et compréhension.

L’article dénonce un « acharnement » et un « bashing constant » envers le joueur, rappelant que l’OM ne dispose pas dans ses rangs de joueurs du calibre de Bellingham, Rodri ou Pedri. De plus, le montant du transfert de Bennacer n’étant pas « astronomique », les attentes démesurées de la presse locale apparaissent d’autant plus injustifiées.

Cette polémique soulève la question du traitement médiatique des joueurs en phase de reprise après blessure, et de la patience nécessaire pour retrouver son meilleur niveau dans le football de haut niveau.