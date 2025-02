OM : Bennacer sévèrement critiqué par un champion du monde 1998

Christophe Dugarry a sévèrement critiqué Ismael Bennacer. Il a aussi tiré à boulets rouges sur l’entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi.

C’est dans les derniers instants du mercato hivernal qu’Ismael Bennacer a rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de l’AC Milan, sous forme de prêt avec option d’achat. Dimanche dernier, il était au rendez-vous d’effectuer son baptême du feu. Incorporé en deuxième mi-temps, il a livré une performance correcte.

Si les observateurs sont unanimes à dire que l’international algérien a réussi ses débuts, Christophe Dugarry n’a visiblement pas vu le même match. « Mais en quoi il tente d’avancer le jeu ? Il n’a fait que des passes derrière. S’il te plaît, on ne va pas commencer à dire que Gouiri et Bennacer, ce sont des génies, des phénomènes. On ne sait pas s’il y a plus de certitudes avec lui qu’avec Rongier. Il est évident que c’est un bon joueur techniquement. Hier, il a joué à deux à l’heure, il a fait que des passes en remise et il n’avait pas le coffre », dira-t-il, sur le plateau de l’émission « Rothem s’enflamme » diffusée sur RMC.

⚡️ Duga: « De Zerbi a voulu plus de joueurs techniques. Pour l’instant, on lui donne tout ce qu’il veut mais j’attends de voir plus de jeu, je m’ennuie ! Face à Angers, Bennacer n’a fait que des passes vers l’arrière. Ne commençons pas à dire que lui et Gouiri sont des phénomènes » pic.twitter.com/48mJAZRDt3 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 10, 2025

Dugarry tire sur De Zerbi

Le champion du monde 1998 n’a pas été tendre envers l’entraineur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a tiré à boulet rouge sur le technicien italien.

« J’espère qu’avec Bennacer et Gouiri, on va avoir un peu plus de jeu. Parce que si c’est pour nous faire le même jeu qu’on voit depuis le début de la saison, je suis désolé, à quoi ça sert de demander des joueurs techniques ? Parce que moi, je l’entends, De Zerbi, il demande beaucoup de choses. Donc, il veut plus de technique », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Pour l’instant, on lui donne (à De Zerbi) tout ce qu’il veut. Les joueurs qui sont là aujourd’hui ont plutôt répondu présent. Moi, j’attends de voir un peu plus de jeu. Je m’ennuie. »