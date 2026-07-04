Olympiades panafricaines de mathématiques 2026 : « Exploit historique » pour l’Algérie

L’Algérie s’est hissée sur la plus haute marche du podium continental lors de l’édition 2026 des Olympiades panafricaines de mathématiques (PAMO), qui se sont déroulées en Côte d’Ivoire du 26 juin au 4 juillet.

Outre sa position de leader au classement par équipes, la délégation algérienne s’illustre de manière spectaculaire grâce au sacre de la jeune Alaa Yahia, couronnée « Reine africaine des mathématiques ».

Le rideau est tombé ce samedi 4 juillet sur les PAMO 2026 avec une consécration majeure pour le système éducatif algérien.

Les jeunes génies des chiffres de la délégation nationale ont littéralement surclassé leurs concurrents africains, ramenant au pays un total impressionnant de neuf médailles, dont plusieurs distinctions suprêmes.

Une moisson de médailles et des notes maximales

Parmi les performances les plus remarquables de cette compétition, deux lycéens algériens, Kian Abolghasemi et Abderrahmane Si Ahmed, ont réalisé l’exploit d’obtenir un score parfait, leur valant de décrocher l’or haut la main. Mohamed Ikbal Tebib est lui aussi monté sur la première marche du podium en s’adjugeant une médaille d’or.

La gent féminine a également été l’un des moteurs principaux de cette réussite. Alaa Yahia a réalisé un parcours exceptionnel : en plus de remporter l’or dans le tournoi général, elle s’est imposée au sommet du classement féminin, ce qui lui vaut le titre très convoité de « Reine africaine des mathématiques ».

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Ses camarades Fairouz Benyounes (argent au général, or chez les filles) et Layane Harnane (argent au général et argent dans le tableau féminin) viennent compléter ce tableau particulièrement brillant.

La fierté des autorités éducatives

Cette performance inédite a suscité une vive émotion et une immense fierté au sommet de l’État. Le ministre de l’Éducation nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a immédiatement réagi ce samedi en transmettant ses félicitations les plus chaleureuses aux lauréats.

Dans une allocution officielle, le ministre a qualifié ce résultat d’« exploit historique », insistant sur le fait que cette victoire collective et ces trajectoires individuelles d’excellence témoignent directement de la qualité de l’enseignement public algérien.

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Selon lui, cette réussite démontre la capacité des établissements scolaires nationaux à faire émerger des talents scientifiques de rang international, capables de faire rayonner les couleurs de l’Algérie au-delà de ses frontières.