Olympiades internationales de mathématiques : Tebboune félicite le médaillé d’or algérien

Le président de la République a exprimé sa fierté envers le brillant étudiant Chams Eddine Abd El Ali Derrache pour ses réalisations exceptionnelles.

Dans une publication, il a donc souligné que Chams Eddine est « un autre bourgeon qui vient d’éclore sur le sentier de la jeunesse algérienne montante ».

Le président a également exprimé sa gratitude envers Chams Eddine. En effet il affirma :

« Tu fais partie de la trempe d’enfants dont l’Algérie peut s’enorgueillir…Merci à toi Chemseddine et à tes parents, pour cet honneur immense et historique que tu as offert à ta patrie »