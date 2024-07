Olympiades de mathématiques : Tebboune félicite le médaillé d’or algérien

Le président de la République a exprimé sa fierté envers le brillant étudiant Chams Eddine Abd El Ali Derrache pour ses réalisations exceptionnelles. Dans une publication, il a donc souligné que Chams Eddine est un exemple éclatant de la jeunesse montante de l’Algérie.

Le président a alors noté que ce jeune talent a obtenu son baccalauréat avec mention cette année et a offert à l’Algérie, pour la première fois, une médaille d’or aux Olympiades de mathématiques qui se sont déroulées en Grande-Bretagne. Le président a également exprimé sa gratitude envers Chams Eddine et ses parents pour cet immense et historique honneur accordé à la nation.

دراش شمس الدين عبد العالي..مثال البذرة الطيّبة من شباب جيل الجزائر الصاعد..ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام، ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى..بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر 🇩🇿..شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على هذا… — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 20, 2024

Chams Eddine Abd El Ali Derrache : un prodige des Mathématiques

Chams Eddine Abd El Ali Derrache, élève remarquable de Terminale en section mathématiques au Lycée des Mathématiques, a récemment obtenu une médaille d’or aux Olympiades nationales de mathématiques. Cet exploit lui a valu d’être honoré par le ministre de l’Éducation nationale. Il s’agit de la première médaille d’or remportée par un élève algérien dans l’histoire des Olympiades de mathématiques, une réalisation qui place l’Algérie au sommet de cette compétition prestigieuse.

Ainsi, ce jeune prodige avait déjà fait parler de lui l’année précédente en remportant une médaille de bronze lors de la compétition de mathématiques au Japon, pour laquelle il avait été félicité par le président de la République. Cette année, sa performance exceptionnelle aux Olympiades nationales lui a valu une nouvelle reconnaissance, cette fois de la part du ministre de l’Éducation nationale.

L’Algérie s’est classée 61ème sur 108 pays participants cette année. Cependant, malgré les investissements massifs de 280 milliards de dinars pour préparer 40 athlètes aux Olympiades sportives, soit 7 milliards par athlète, il est pertinent de se demander si des ressources similaires ne devraient pas être allouées pour soutenir et accompagner des talents comme Chams Eddine.

Ce succès retentissant est une fierté pour l’Algérie et pourrait annoncer la naissance d’un nouveau génie comparable au scientifique Nader Masmoudi. Ce genre d’exploit n’est pas à prendre à la légère, car ceux qui obtiennent des médailles d’or sont souvent des futurs scientifiques de renom. Chams Eddine, étudiant au Lycée des Mathématiques de Kouba, a prouvé que l’excellence est à la portée des jeunes Algériens.