Olympiades de mathématiques 2026 : l’Algérie rafle 11 médailles face à 15 pays

L’Algérie confirme sa montée en puissance sur la scène scientifique internationale. À l’occasion de la 7e édition de l’Olympiade de mathématiques (OFM) 2026, organisée les 28 et 29 mars depuis Djibouti en visioconférence, les élèves algériens ont signé une performance notable.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, la délégation nationale a su se distinguer dans une compétition réunissant plusieurs pays, mettant en lumière le niveau atteint par les jeunes talents en mathématiques.

Avec 12 participants engagés, répartis entre les catégories des juniors et des seniors, l’équipe algérienne repart avec 11 médailles. Une moisson qui traduit une régularité dans les résultats, mais aussi l’émergence de profils capables de rivaliser au plus haut niveau.

Olympiade de mathématiques 2026 : une récolte de 11 médailles pour l’Algérie

La délégation algérienne a décroché un total de 11 médailles sur 12 participants :

4 médailles d’or

3 médailles d’argent

4 médailles de bronze

Cette performance globale confirme la compétitivité des élèves algériens dans ce type de rendez-vous scientifique. Elle reflète également un travail de préparation structuré, encadré par des enseignants et soutenu par les familles.

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Le ministère souligne que ces résultats « reflètent le niveau de distinction atteint par les compétences scolaires algériennes et leur capacité à rivaliser dans les plus hautes compétitions scientifiques internationales ».

Deux élèves algériens en tête avec la note maximale

Au-delà du bilan collectif, cette édition a été marquée par deux performances individuelles de premier plan :

Maâl Chaouali s’impose à la première place dans la catégorie des juniors avec une note parfaite , seul candidat à atteindre ce score dans sa catégorie.

s’impose à la première place dans la catégorie des juniors avec , seul candidat à atteindre ce score dans sa catégorie. Abou El Kacemi Kayan décroche également la première place chez les seniors avec une note maximale, à égalité avec un autre participant.

Ces résultats illustrent la capacité de certains élèves à se hisser au sommet dans des épreuves réputées exigeantes.

Détail des résultats : une représentation nationale diversifiée

Catégorie juniors

Maâl Chaouali (Batna) : médaille d’or, 1re place avec note complète

Chetbi Adam (école privée El Amane, Alger) : médaille d’or

Rahal Amir Mohamed Racim (Lycée des mathématiques Mohand Mokhbi) : médaille d’argent

Mejiah Mohamed Mehdi (CEM Omar Boumaaza, Tipaza) : médaille d’argent

Khaled Alaa (Lycée des frères Rahal, Sétif) : médaille de bronze

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Catégorie seniors

Abou El Kacemi Kayan (Lycée des mathématiques Mohand Mokhbi) : médaille d’or, 1re place avec note maximale

Tabib Mohamed Iqbal (Lycée Malika Gaïd, Sétif) : médaille d’or

Si Ahmed Abderrahmane (Lycée Merouana, Batna) : médaille d’argent

Benyounes Fairouz (Lycée des mathématiques Mohand Mokhbi) : médaille de bronze

Medaoui Mohamed Zakaria Tahar (Établissement Mahab Ramdane, Alger) : médaille de bronze

Chiaoui Najdm Eddine (Lycée des mathématiques Mohand Mokhbi) : médaille de bronze

Cette diversité géographique et institutionnelle témoigne d’un vivier élargi de talents à travers le pays. Le ministère de l’Éducation nationale met en avant une politique continue de valorisation des élites scolaires.

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Dans le prolongement de cette dynamique, les autorités publiques, sous l’impulsion du président de la République Abdelmadjid Tebboune, misent sur le développement des compétences scientifiques pour renforcer la présence de l’Algérie dans les compétitions internationales.