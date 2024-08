Olympiades africaines de Mathématiques 2024 : l’Algérie prend la 2e place du podium

La plus grande ville de l’Afrique du Sud a accueilli, du 14 au 20 août 2024, les Olympiades africaines de Mathématiques. Dans sa 31ᵉ édition, l’événement a été l’occasion pour de nombreux élèves de dévoiler leurs compétences dans ce domaine et de remporter l’une des médailles décernées.

Lors de cette compétition, 27 pays au total ont concouru aux Olympiades africaines de mathématiques. Chaque équipe, présentée par six élèves dont trois garçons et trois filles, devait passer pas moins de deux épreuves de quatre heures et demie pour tenter de décrocher une place sur le podium.

Olympiades africaines de Mathématiques 2024 : un podium 100% maghrébin

L’Algérie a pris part à cet événement grâce à ses prodiges qui ont marqué cette compétition par leurs compétences. À l’issue des délibérations du comité scientifique organisateur, le podium a été occupé par trois pays du Maghreb, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, qui ont remporté toutes épreuves avec brio.

En effet, l’équipe marocaine a réussi à remporter la compétition avec un score total de 201 points. Celle-ci est secondée par les élèves algériens qui ont réussi à décrocher la deuxième place du podium de cette compétition, organisée à l’université de Witwatersrand de Johannesburg, avec un score de 186 points.

Par ailleurs, la Tunisie a remporté 133 points, ce qui lui a permis de décrocher la troisième place et de rejoindre ses voisins sur le podium. De quoi placer la région du Maghreb très haut dans le classement devant les pays qui comptent le plus de matières dans cette spécialité.

L’Algérien Chams Eddine Abd El Ali Derrache médaillé d’or aux olympiades de mathématiques en Grande-Bretagne

Ce n’est pas la première fois que l’Algérie remporte ce genre de compétition. Récemment, l’étudiant algérien Chams Eddine Abd El Ali Derrache a réussi à décrocher la médaille d’or lors des Olympiades de mathématiques, organisées en Grande-Bretagne.

Il s’agit de la première médaille d’or remporté par un étudiant algérien lors de cette prestigieuse compétition. Un exploit qui lui a valu d’être honoré par le ministère de l’Éducation nationale. Par ailleurs, Chams Eddine Abd El Ali Derrache n’est pas à son coup d’essai. L’année dernière, il a remporté la médaille de bronze lors d’une compétition similaire, au Japon.

