« Olivia », le film d’animation algérien de Shawki Boukef, multiplie les succès à l’international

Le court métrage animé « Olivia », réalisé par Shawki Mohamed Tahar Boukef, continue son parcours à l’échelle internationale. Après avoir représenté l’Algérie au 3ᵉ festival du film arabe de Jérusalem, le court-métrage a été choisi pour participer à la compétition en ligne « Transformations » tenue sur la plateforme libanaise Aflamuna. Sa diffusion est prévue du 04 au 30 septembre 2023.

Olivia, le court-métrage d’animation poignant du réalisateur algérien Shawki Boukef

Le film « Olivia » suit le rythme habituel des courts métrages précédents du jeune réalisateur Shawki Boukef. Avec de multiples participations et des récompenses nationales et internationales, ses travaux sont devenus une « référence » dans le domaine de l’animation cinématographique en Algérie.

Le court métrage « Olivia » raconte l’histoire d’une jeune mère qui quitte sa terre natale pour un meilleur avenir, mais qui, face aux dangers de son voyage, perd son bébé et tombe dans une dépression qui la pousse à une décision inattendue.

Ce film d’animation expérimentale, créé en février 2023, a déjà été sélectionné dans des festivals de cinéma d’animation au Soudan, en Irak, en Égypte et plus récemment, en juillet 2023, il a représenté l’Algérie au Festival du film arabe de Jérusalem aux côtés du film « La Dernière Reine ».

Shawki Boukef : zoom sur le parcours d’un jeune visionnaire du cinéma d’animation

Shawki Mohamed Tahar Boukef, diplômé d’un master en audiovisuel, s’est intéressé au cinéma dès ses études à l’université. Il a enchaîné les projets, devenant réalisateur, concepteur d’identité graphique et participant à des manifestations culturelles.

Depuis 2017, Shawki Boukef a enchaîné les courts métrages d’animation : Stay, Why ?, Exam, Sun, Just a show, Bridge et enfin, Olivia. Au total, il a remporté une trentaine de prix, dont le Prix du Président de la République Ali-Maâchi pour les jeunes créateurs dans la catégorie cinéma et audiovisuel en 2021.

Peu de cinéastes s’intéressent à l’animation cinématographique en Algérie en raison du manque de festivals ou de formations dédiés. De plus, ce type de cinéma requiert des compétences techniques et beaucoup de créativité. Malgré ces défis, Shawki Boukef, originaire d’Annaba, mène seul sa bataille depuis 2017.

Dans une interview récente à la presse, il déclare : « Je n’ai pas pris de pause depuis 2017. La fin d’un projet signifie le début d’une nouvelle aventure. Je prépare actuellement un long métrage animé et je m’apprête à créer du contenu pour les réseaux sociaux avec la même technique. »

Sa persévérance lui a valu une notoriété auprès de la tutelle. Il gagne ainsi, en janvier 2023, une place au sein de la Commission de visionnage des projets cinématographiques.