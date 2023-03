Olio Nuovo Days 2023 à Paris : l’huile algérienne Numidia de Bejaïa se distingue

L’huile d’olive Numidia bio – Fruité vert, produite par les Huileries Ouzellaguen, vient de remporter la médaille « Premium Gold » au concours international Olio Nuovo Days 2023. Cette huile d’olive est réputée pour ses qualités sensorielles exceptionnelles, notamment son goût intense et corsé, qui en fait une huile de qualité supérieure.

Ce concours international, qui a lieu chaque année à l’école Ritz-Escoffier de Paris, est considéré comme l’un des plus prestigieux concours d’huile d’olive au monde. Cette année, le jury était composé de dégustateurs professionnels venus du monde entier, qui ont noté les différentes huiles en fonction de leur qualité sensorielle, leur arôme et leur goût.

L’huile d’olive Numidia bio – Fruité vert a été récompensée pour sa qualité exceptionnelle. Elle a été produite à partir d’olives fraîchement pressées dans les montagnes de Djurdjura, en Algérie. Cette huile d’olive est produite selon des méthodes traditionnelles, qui garantissent sa qualité supérieure.

La médaille « Premium Gold » est donc une reconnaissance de la qualité exceptionnelle de l’huile d’olive Numidia bio – Fruité vert. Cette huile est désormais disponible sur le marché export, avec un nouveau packaging et trois intensités différentes : Fruité vert (intense et corsée), Fruité mûr (classique) et Olives maturées (douce et délicate).

Les Huileries Ouzellaguen : de multiples distinctions à l’international

Les Huileries Ouzellaguen sont connues pour leur huile d’olive de qualité supérieure, produite à partir d’olives cultivées dans les montagnes de Djurdjura.

Après avoir acquis près de 400 hectares de terres agricoles plantées en partie en oliviers, la famille IBRAHIM a lancé un projet ambitieux de mise en valeur de ces terres. Ils ont commencé par le nivellement, l’épierrage et le rootage des parcelles, avant de planter des milliers d’oliviers.

En 2008, Monsieur Hadj IBRAHIM Laid a créé la filiale oléicole SARL Huileries Ouzellaguen, qui a rapidement développé un complexe d’exploitation oléicole de 400 hectares, comprenant environ 50 000 oliviers, dont plus de 24 000 ont été plantés entre 2011 et 2012. Ce complexe est situé dans la vallée de la Soummam en Kabylie, une région réputée pour la qualité de ses olives et de son huile d’olive.

En peu de temps, la SARL Huileries Ouzellaguen a donc à se faire une place de choix sur le marché de l’huile d’olive de qualité supérieure. Elle a notamment remporté plusieurs prix prestigieux, tels que le 1er Prix de la meilleure qualité d’huile d’olive en 2013, attribué par la Chambre Nationale de l’Agriculture, le Gourmet d’Argent la même année, attribué par l’Agence pour la valorisation des produits agricoles, ainsi que le Golden Olive en 2014, attribué en Chine lors de la foire CHINA INTERNATIONAL.