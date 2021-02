OL : Rudi Garcia commente la prestation de Slimani et Benlamri

A l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a logiquement dominé, hier soir, l’AC Ajaccio (5-1). Pour leur première titularisation, Islam Slimani et Benlamri ont gagné des points au dans l’effectif de Rudi Garcia.

Les Lyonnais ont corrigé des Corses complètement dépassés au Groupama Stadium, 5-0 au terme d’un match largement dominé par les poulains de Rudi Garcia.

Un match maîtrisé de la tête et des épaules qui fait le bonheur de Rudi Garcia, l’entraîneur. « On s’est rendu le match facile en jouant au maximum de nos possibilités, en commençant fort comme on voulait le faire. Le capitaine (Memphis Depay) a montré la voie. Il y a plein de satisfactions : le jeu combiné, le collectif… Tous nos joueurs offensifs ont marqué. Le mérite revient au fait qu’on a respecté cet adversaire en jouant à 100% », a ainsi confié le coach en conférence de presse d’après match.

Match plein pour Islam Slimani

Pour son sixième match sous le maillot de l’OL, son premier en tant que titulaire, Slimani a prouvé qu’il peut être une alternative crédible à l’habituel trio de devant. L’Algérien est partout, remarquablement en forme, l’attaquant algérien a inscrit un but et a délivré deux passes décisives.

L’entraineur lyonnais, a fait l’éloge de son joueur lors de la conférence de presse après match, « Slimani ? Bien, bonne entente avec Memphis. On sait que ces deux-là aiment décrocher, venir au ballon. Il ne fallait pas qu’ils le fassent en même temps. Ils ont été très complémentaires devant ».

Avant d’ajouter, « Avec Maxwel Cornet, ça a bien tourné. Maxwel s’est vite engouffré dans les espaces qu’ont laissé les deux attaquants dans l’axe. Avec sa vitesse, ça a été intéressant. Et c’est comme ça qu’il a marqué ».

Rudi Garcia s’est montré très satisfait de sa nouvelle recrue, » De toute façon, il suffit de connaitre le parcours d’Islam pour savoir que c’est un garçon qui bonifie le joueur qui joue à côté de lui. »

Belle prestation de Djamel Benlamri

De sa part, le défenseur Algérien Djamel Benalmri, était assez bon, l’ancien du Chabab, s’est montré ressuant en défense, sérieux à la récupération du ballon, et totalement correct dans ses relances.

A la 89 e minute du match, l’arbitre a sifflé un deuxième penalty sifflé dans ce match, pour Ajaccio cette fois, c’est Benlamri qui à contrer un tir adverse du bras, alors qu’il avait les deux bras collés au corps ! C’est dur pour le défenseur.

Rudi Gracia a commenté le match du défenseur en déclarant, » « Tout le monde a été bien. Melvin (Bard), Djamel (Benlamri), Islam (Slimani) et Rayan (Cherki) ont été à la hauteur de mes attentes. Ils ont fait partie de ceux qui ont bien joué, qui ont joué collectif, qui ont marqué et ont bien travaillé défensivement ».

« Les joueurs ont été généreux donc physiquement, ça leur a fait du bien. Ils ont pris du rythme de compétition. Ça nous servira pour le championnat, pour la suite. Grâce à cette première période aboutie, ça a permis aussi de faire du coaching et de gérer. C’était une soirée parfaite pour nous », a-t-il ajouté.