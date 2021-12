OL et Équipe d’Algérie : Islam Slimani dit tout

Les jeunes joueurs de Djamel Belmadi ne font que prouver à chaque fois leur attachement, leur solidarité, mais aussi leur engagement particulier pour leur sélection nationale, afin de satisfaire les Algériens et hisser haut le drapeau du pays dans les différents tournois.

C’est d’ailleurs le cas du talentueux attaquant des Fennecs, Islam Slimani. Ce dernier a réussi récemment à décrocher le titre du meilleur buteur de l’histoire du football algérien, et ce, grâce à ses grandes compétences sur le terrain, mais aussi sa haute performance.

Lors d’un entretien accordé au journal sportif français Le Quotidien Du Sport, Islam Slimani a été interrogé sur ce que représente la sélection algérienne pour lui. Le numéro 13 des Verts répond clairement que cela est un bonheur pour lui, en lançant : » cela compte énormément. Je travaille tous les jours en club pour pouvoir rejoindre ma sélection « . Le Fennec poursuit : » c’est un vrai bonheur à chaque fois, ça me change de mon quotidien et cela me donne aussi beaucoup de confiance quand je retrouve l’Olympique Lyonnais. La sélection me donne de la confiance pour l’OL « .

» Je suis au service de l’équipe » (Slimani)

Interrogé à propos son rapport avec le but, soit avec sa sélection nationale ou son club français l’Olympique Lyonnais, Slimani fait savoir : » Un attaquant veut toujours marquer, c’est normal, mais je suis un joueur d’équipe, que je marque ou que je fasse marquer peu importe pour moi, le plus important est que mon équipe gagne « .

En outre, l’attaquant ajoute: » Je préfère courir, presser, aider l’équipe et gagner que perdre en ayant marqué. Je le répète, je suis au service de l’équipe « .

Dans un autre chapitre, Slimani fait l’éloge de son club l’Olympique de Lyon, ainsi que ses joueurs, en révélant : » l’OL est un club formateur avec de très bons jeunes et je discute beaucoup avec eux. C’est très important de les aider et de montrer l’exemple « .

Par ailleurs, il convient de rappeler que Slimani a rejoint les entrainements des Verts à Doha, au Qatar, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, prévue entre le 9 janvier et le 6 février 2022.