« Oh Allah, préserve le pays » : la Grande Mosquée de Paris incite ses imams à prier pour la France

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, a demandé aux imams de l’institution religieuse d’introduire, désormais, une invocation pour la France, après le prêche du vendredi.

Cette démarche, initiée par la Grande Mosquée de Paris, qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du discours religieux musulman dans la société française.

La Grande Mosquée de Paris introduit une invocation pour la France après la prière du vendredi

Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, historiquement liée à l’Algérie, a demandé aux imams d’inclure une invocation pour la France après le prêche du vendredi. Une décision qui ne passe pas inaperçue, notamment dans un contexte de tensions entre les deux pays.

Désormais, les 150 imams attachés à l’institution religieuse sont appelés à clôturer la prière du vendredi par ces mots : « Oh Allah, préserve la France, son peuple et les institutions de la République. Fais de la France un pays prospère, sûr et paisible, où la communauté nationale, dans sa diversité, ses différentes religions, ses convictions et ses croyances, cohabitent dans la sécurité et la paix« .

Par ailleurs, le courrier envoyé aux imams affiliés à la Grande Mosquée rappelle que certains imams avaient commencé les invocations pour la France en 2020, notamment après l’assassinat du professeur Samuel Paty.

Le gouvernement français met fin à son contrat avec le lycée musulman Al Kandy

La préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le 10 janvier dernier la résiliation de son contrat avec le dernier lycée musulman de France Al Kandy, près de Lyon. Et ce, en raison » de manquements pédagogiques, administratifs et d’atteintes aux valeurs de la République« , qui ont été repérés lors de contrôles de l’inspection académique dans cet établissement et ont fait l’objet d’un rapport envoyé à sa direction, qui a pu se défendre devant une commission le 12 décembre.

Cette décision signifie la fin des subventions de l’État pour cet établissement qui compte près de 620 élèves de la primaire à la terminale. La fin de ce contrat prendra effet au 1ᵉʳ septembre 2025. De leur côté, les avocats de ce lycée dénoncent « une grande violence envers les musulmans de France« .

Par ailleurs, ils annoncent leur intention de saisir la justice pour contester cette décision qui menace la survie du groupe scolaire, situé en banlieue de Lyon.

