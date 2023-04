OGC Nice : interdiction de jeûner de Galtier, rejetée par Boudaoui en 2022

En France, pas un mois de ramadan ne passe sans un épisode de bras de fer entre les entraîneurs et les joueurs de confession musulmane. C’est visiblement la tendance ramadanesque en Ligue 1 à chaque saison.

En effet, alors que l’affaire de l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, et l’international algérien, Jaouen Hadjam, vient à peine de connaître son dénouement, le quotidien français, Nice Matin, révèle une autre affaire à cause de l’interdiction de jeûne que les entraîneurs de Ligue 1 française imposent.

Ainsi, selon Nice Matin, il s’agit d’un clash entre l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier et le défenseur niçois, Jean-Clair Todibo.

De confession musulmane, l’ancien défenseur du FC Barcelone ne s’était pas montré du même avis que son entraîneur d’à l’époque et a balayé, d’un revers de main, la demande du technicien français de ne pas jeûner. Nice Matin indique que Todibo a balancé un plot lors d’une séance d’entraînement pour exprimer son mécontentement de la situation qu’il vivait.

Galtier voulait anticiper le mois de ramadan l'année dernière avec Nice. Un par un, il leur demande de ne pas faire le jeûne. Certains acceptent, d'autres non. Todibo EXPLOSE, face à l'autorité excessive de Galtier et balance un plot en plein entraînement.

Selon la même source, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a bel et bien demandé à ses joueurs de confession musulmane de faire l’impasse sur le mois de ramadan et de ne pas jeûner. Une demande qui n’était pas au goût de Todibo et de, l’international algérien, Hichem Boudaoui.

En effet, le quotidien Nice Matin a affirmé que le Fennec n’entendait pas du même oreille l’avis de son entraîneur à propos du jeûne pendant le mois sacré du ramadan et a refusé, a son tour, de faire l’impasse sur le ramadan sous les ordres de Christophe Galtier.

Alors qu'il était l'entraîneur de Nice l'année dernière, Christophe Galtier avait demandé aux joueurs musulmans de ne pas jeûner durant le mois du ramadan. Hicham Boudaoui a immédiatement refusé !

OGC Nice : le ramadan a précipité le départ de Galtier du banc niçois ?

Lors du Mercato estival de 2022, la planète foot a découvert le nouvel entraîneur du club qui a s’est donné les moyens de ses rêves, le Paris Saint-Germain.

Or, le nouveau visage du bord technique parisien a surpris plusieurs spécialistes. Alors que tout semblait aller pour le mieux à l’OGC Nice, le Français Christophe Galtier prenait les rênes du PSG dans une atmosphère d’incompréhension totale.

Cependant, avec la révélation du quotidien, Nice Matin, on peut tenir des bribes de réponse. Dans son numéro du jour, Nice Matin a indiqué qu’à cause de l’épisode du ramadan à l’OGC Nice, le torchon brûlait entre l’ancien directeur sportif du club, Julien Fournier, et Christophe Galtier.

Selon le journal l’Équipe, Fournier n’avait pas apprécié la manière dont Galtier gérait le mois de ramadan. Cela serait l’une des principales raisons du divorce prématuré entre l’OGC Nice et Galtier car ce dernier ne jouissait tout simplement plus de la confiance de ses joueurs.

« Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe » dit Fournier à propos de Galtier sur les ondes de RMC. L’ancien dirigeant niçois a préféré ne pas dévoiler davantage de détails, estimant « qu’il s’agissait de choses graves » ajoute-t-il.