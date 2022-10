OGC Nice : Encore une blessure pour Atal

Youcef Atal a contracté une nouvelle blessure cet après-midi. Elle risque de le freiner dans son élan, lui qui commence à retrouver son meilleur niveau de fur et à mesure.

Aligné parmi le onze de départ à l’occasion du match de cet après-midi face à Troyes, Youcef Atal a contracté une blessure. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, il a été contraint de quitter le terrain et céder ainsi sa place.

En effet, le latéral droit de la sélection nationale a ressenti de fortes douleurs au niveau de sa cuisse droit à la suite d’une accélération. Le staff médical de l’OGC Nice a vite intervenu pour lui prodiguer les premiers soins. Mais, hélas, il s’est avéré par la suite que le joueur ne pourra aller jusqu’au terme du match.

Il faut dire que Youcef Atal a ressenti des douleurs dans la même blessure qu’il l’a contractée au début du mois de septembre face à l’AS Monaco. Une blessure qui l’a contraint, rappelons-le, de rester indisponible pendant une durée de trois semaines.

Ainsi, le natif de Boghni aurait rechuté. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’est pas fixé sur la nature de sa blessure ainsi que son indisponibilité, en attendant de passer des examens médicaux approfondis dans les prochaines heures.

Une nouvelle blessure qui risque de le freiner dans son élan, lui qui est entrain de réaliser un très bon début de saison avec les « Aiglons » et commence à retrouver son meilleur niveau de fur et à mesure. On espère que les résultats des examens médicaux ne révèlent rien de méchant et que le joueur soit rétabli dans les plus brefs délais.