OGC Nice – Digard encense Boudaoui : « je ne lui vois pas de limites ! »

Enchaînant les performances de haut vol avec son club depuis plusieurs semaines, la côte du joueur algérien, Hicham Boudaoui, ne cesse de grimper à l’OGN Nice et dans le championnat français de Ligue 1. En ce début de mois de mars, le journal L’Équipe avait consacré une page entière de son édition papier au natif de Béchar. Aujourd’hui (dimanche 12 mars), c’était au tour de l’entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, de couvrir d’éloges son joueur.

Lors de la conférence de presse qui précède le match FC Nantes – OGC Nice coanimé par l’entraîneur et le joueur algérien, Didier Digard n’a pas caché son admiration pour le fils de Béchar : « Il enchaîne des matchs de très haut niveau, affirme-t-il. Et dans le foot, c’est ça qui est dur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont forts sur de courtes périodes ou sur un match, lui il est fort dans la durée, et c’est vraiment une bonne chose ! »

Poursuivant sur sa lancée, Didier Digard ajoute : « Franchement, je le crois capable de tout. Il fait partie des joueurs auxquels j’arrive pas à fixer de limites, très sincèrement. Il nous impressionne chaque week-end et j’arrive pas à lui trouver de limites. Quand on parle d’être décisif, ça ne fait pas partie de ses rêves, mais de ses ambitions, parce qu’il en a les capacités. Ce ne sont donc pas des idées folles ; c’est des choses qu’il doit avoir en tête, et je suis sûr qu’il va les réaliser. »

Hicham Boudaoui : « Je commence à grandir »

De son côté, Hicham Boudaoui est d’abord revenu sur son entame de saison compliquée : « En début de saison, a-t-il déclaré aux journalistes, j’avais quelques petits soucis. Mais depuis trois ou quatre mois, je me sens bien physiquement, et je suis prêt pour enchaîner les matchs. »

Ensuite, la pépite du Paradou évoque son étincelante forme actuelle : « Quand je rentre au stade et que je vois les supporters, ça me donne envie de tout donner sur le match. Je commence à grandir. Là je parle un peu avec mon coach, avec les autres joueurs et ça m’a aidé ça… J’ai prolongé et je suis très heureux d’être ici. »

Boudaoui termine par souligner l’excellente relation qu’il entretient avec son coach : « Il (Didier Digard) vient me parler. Il me dit : joue comme tu sais faire, fais ce que tu veux. Il me donne la confiance, et moi j’ai besoin d’être confiant. Comme, ça je peux je peux jouer tranquille. »

Enfin, rappelons que Hicham Boudaoui est pressenti titulaire dans le match qui opposera le FC Nantes à l’OGC Nice au Stade de la Beaujoire. Le joueur algérien occupera le couloir gauche de milieu de terrain niçois.