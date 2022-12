OGC Nice : Delort, la raison d’un éventuel départ

Andy Delort pourrait quitter l’OGC Nice cet hiver. L’éventualité de le voir aller tenter une nouvelle expérience ailleurs n’est pas à écarter pour une raison purement financière.

Après une très bonne saison 2021/2022, avec 18 buts inscrit, Andy Delort est entrain de réaliser un parcours loin des attentes depuis l’entame de l’actuel exercice. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est en difficulté avec l’OGC Nice. En contractant une blessure au genou qui l’a freiné dans son élan, il n’a pas réussi à former un bon tandem offensif avec Gaëten Laborde.

Selon « Nice Matin », l’attaquant international algérien pourrait quitter les Aiglons cet hiver. La raison ? Ce n’est pas à cause de sa méforme, mais elle est plutôt purement financière. En effet, le média régional révèle que le joueur est déçu des dirigeants de son club. Et pour cause, ces derniers lui ont promit de revoir son salaire à la hausse. Mais ils n’ont pas tenu à leur promesse.

Autre coup dur pour l’ancien Montpelliérain : le départ de Christophe Galtier durant l’intersaison, ajoute le même média. L’actuel coach du PSG l’avait fait venir sur la Côte d’Azur et les deux hommes partageaient des atomes crochus. Ce qui est beaucoup moins le cas avec Lucien Favre.

Qui sont les clubs qui convoitent Andy ?

Andy Delort a, certes, réalisé une phase aller loin des attentes. Mais il n’en demeure pas moins qu’il attise les convoitises. En effet, plusieurs clubs de différents championnats s’intéressent à l’attaquant franco-algérien.

Selon toujours « Nice Matin », plusieurs clubs en France, en Italie ou dans les pays du Golfe sont prêts à sauter sur l’occasion pour s’offrir le joueur. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais (France), la Fiorentina, la Salernitana (Italie), et Al-Hilal (Arabie Saoudite). Le même média indique également que le meilleur buteur de l’OGC Nice lors de la saison écoulée pourrait partir sous forme de prêt cet hiver, étant donné qu’il est sous contrat avec son club jusqu’en 2025.

Ainsi, ça reste envisageable pour qu’Andy Delort lève le camp du côté de la Côte d’Azur cet hiver. Mais on attend les prochains jours pour en savoir plus. Affaire à suivre…