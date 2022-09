OGC Nice : Delort grand artisan de la victoire sur un but splendide

Andy Delort renoue avec les filets. Il s’est distingué cet après-midi par un but splendide sur un jolie geste acrobatique. Un but ô combien important dans la mesure où il a permit à l’OGC Nice de revenir de son déplacement avec les précieux trois points.

L’OGC Nice était au rendez-vous d’affronter l’AC Ajaccio cet après-midi, pour le compte de la 7e journée de la Ligue Uber Eats. Sans surprise, Andy Delort a été aligné parmi le onze de départ.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’attaquant international algérien a été le grand artisan de la victoire des Aiglons, en étant l’auteur de l’unique but. On jouait la 65’, il a réalisé à secouer les filets adverses sur un joli geste acrobatique. Seulement, il n’a pas célébré sa joie puisque il a inscrit un but sur son ancienne équipe. Le joueur a cédé sa place à la 71’ à son compatriote Hicham Boudaoui.

Son entraineur Lucien Favre a expliqué pourquoi il l’a fait sortir. « J’attendais, j’attendais, puis il a marqué. Il a fait tous les matchs alors au bout d’un moment, il y a quand même une certaine fatigue ».

Ainsi, Delort aura augmenté son compteur buts à 4 depuis l’entame de l’actuel exercice et ce, dans toutes compétitions confondues.

A noter que l’OGC Nice s’est hissé vers le milieu du tableau du championnat français après être revenu d’une précieuse victoire d’Ajaccio.

Brahimi n’a pas joué, 20’ de jeu pour Boudaoui

En revanche, l’autre attaquant international Bilal Brahim n’a pas joué face à l’AC Ajaccio. C’est à partir du banc des remplaçants qu’il a suivit le match. On s’attendait à ce qu’il soit incorporé, mais son entraineur en a décidé autrement pour des raisons purement techniques.

Quant à Hicham Boudaoui, il a eu droit à 20’ de jeu après avoir remplacé Andy Delort à la 71’. Enfin, Youcef Atal est indisponible en raison d’une blessure à l’adducteur.