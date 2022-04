OGC Nice : coup dur pour Atal

C’est un véritable coup de massue qui est tombé sur la tête du latéral droit international Youcef Atal. Il ne pourra plus rejouer avant la fin de la saison en cours en raison d’une blessure. Il s’est fait opérer aujourd’hui avec succès à la clavicule.

Comme tous ses compatriotes, Youcef Atal est retourné à la son équipe l’OGC Nice abattu à la suite de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde après la défaite concédée face au Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida. Après avoir repris les entrainements collectifs avec son équipe, il a prit part au match face au RC Lens le week-end dernier, mais il a dû céder sa place à la 43′ après avoir contracté une blessure.

Après avoir subi des examens approfondis, il s’est avéré que sa blessure nécessite une intervention chirurgicale. C’est aujourd’hui que le jeune latéral droit international est passé sur le billard. Il a été opéré avec succès, rapporte «Nice-Matin».

Selon toujours la même source, Youcef Atal ne pourra pas rejouer avant la fin de la saison en cours. Un véritable coup dur pour le joueur qui a tant bossé afin de retrouver son meilleur niveau.

La malédiction des blessures ne le lâche pas

Il faut dire que la malédiction des blessures ne lâche pas l’international Algérien depuis la coupe d’Afrique des nations 2019 disputé en Egypte. Pétris de qualité et un joueur que tout le monde lui prédit un avenir prometteur, les blessures à répétition dont il a été victime l’ont toujours freiné dans son élan.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, voilà qu’il contracte une nouvelle blessure pour la troisième fois au même endroit. Espérons qu’il s’en débarrassera une fois pour toute à la suite de l’intervention chirurgicale qui l’a subi aujourd’hui.

On souhaite un prompt rétablissement au joueur, tout en espérant qu’il puisse faire son retour dans les plus brefs délais, surtout quand on sait que la sélection nationale sera appelée à disputer d’importants rendez-vous à partir de l’été prochain.