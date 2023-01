OGC Nice : Boudaoui prolonge jusqu’en 2027

Hicham Boudaoui ne bougera pas de l’OGC Nice. Il poursuivra bel et bien l’aventure avec les Aiglons après avoir prolongé son contrat ce matin.

Hicham Boudaoui a été l’auteur d’une phase aller remarquable avec l’OGC Nice cette saison. Il a réussi à s’imposer comme un élément important au sein de l’équipe. De quoi inciter les responsables du club de la Côte d’Azur de le blinder.

En effet, les deux parties ont négocié et sont vite parvenues à trouver un accord. Voulant opter pour la stabilité, le milieu de terrain international a prolongé son contrat pour trois autres saisons. Ainsi, il est désormais lié avec le club niçois jusqu’en 2027.

Natif de Béchar et issu de la fameuse académie du Paradou AC, Boudaoui (23 ans) poursuivra l’aventure avec les Aiglons. Il fera en sorte de rester sur sa marge de progression pour prétendre rejoindre un club plus huppé à l’avenir.

« Tout faire pour rendre les supporters heureux »

Juste après avoir prolongé son contrat, Hicham Boudaoui a livré ses impressions au site officiel du club. Il se dit heureux de poursuivre l’aventure avec les Aiglons.

« Je suis heureux de prolonger. Je vais tout faire pour rendre procurer de la joie aux supporters. Ils savent bien que je suis un joueur qui donne de son mieux sur le terrain et qui court durant toutes les 90 minutes. Franchement, je me sens très à l’aise à Nice, que ce soit dans le stade, en ville ou quand je sors ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Ca fait trois ans que je suis ici, je me sens chez moi. Maintenant, je me sens un joueur important au sein de l’équipe. J’ai pris de confiance et c’est une chose très importante. Si j’ai décidé de prolonger, c’est parce que je suis convaincu que je pourrai faire encore mieux. Autrement dit, tous les moyens de la réussite sont réunis ici. Je suis persuadé que je vais beaucoup progresser ».