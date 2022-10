OGC Nice : auteur d’un but splendide à Lorient, Atal récompensé

Youcef Atal a été l’auteur d’un superbe but à Lorient. Il a fortement contribué à la précieuse victoire de son équipe à l’extérieur. Récompensé, il figure dans le onze type de la 13e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Reconduit parmi le onze de départ face au FC Lorient, Youcef Atal a fourni une très bonne performance. Mieux il s’est distingué par un but splendide sur un coup de génie, faut-t-il le dire. Un but ô combien important dans la mesure où il a permit à son équipe de revenir avec les précieux trois points de son déplacement.

L’arrière latéral droit de la sélection nationale a été récompensé. En effet, son nom figure dans le onze type de la 13e journée de la Ligue 1 Uber Eats établi par le journal « L’Equipe ». Un onze dans lequel figure les stars du championnat français. On cite notamment Lionel Messi et Neymar.

A noter que ses compatriotes à l’OGC Nice Bilal Brahimi et Hicham Boudaoui ont été passeurs.

Atal revient sur son but splendide à Lorient

Youcef Atal revient sur son but splendide à Lorient. Dans une déclaration accordée à « Canal + Foot » à l’issu du match, il parle de son instinct avant de marquer le but de la victoire.

« J’allais sortir mais l’arbitre n’a pas fait le changement. Je me suis dit que c’était le dernier ballon que j’allais toucher donc je devais le jouer à fond et j’ai marqué le but. Je voulais trop que le ballon arrive vers moi. J’ai eu de la chance aussi de le mettre bien pied gauche. Ce but m’a fait du bien et on a marqué le deuxième. Le plus important, c’est la victoire aujourd’hui. On garde la dynamique. On a un très gros match jeudi à jouer et j’espère que cette victoire d’aujourd’hui va nous faire du bien ». Dira-t-il.

Le natif de Boghni parle également de précieuse victoire décrochée à Lorient. « C’était difficile d’enchaîner deux victoires cette saison et c’est ce qu’on cherchait. En première mi-temps, on savait qu’on n’avait pas mis beaucoup d’intensité, on les laissait jouer facilement et on perdait beaucoup de ballons. On a dit à la mi-temps qu’il fallait mettre plus d’intensité et garder plus la balle jusqu’à trouver des espaces. En deuxième mi-temps, on a mis plus d’intensité, on les cherchait plus haut, on marque le premier but et après, c’est parti… »