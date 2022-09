OGC Nice : Atal, une énième blessure qui le freine dans son élan

Youcef Atal s’est blessé hier soir avec l’OGC Nice au niveau de la cuisse. Une blessure qui risque de le priver de prendre part au prochain stage de la sélection nationale.

Aligné parmi le onze de départ face à l’AS Monaco, Youcef Atal n’a finalement pas pu aller jusqu’au terme du match, perdu par les Niçois sur le score d’un but à zéro. En effet, et on jouait la 35’, il a contracté une blessure au niveau de la cuisse. Ce qui l’a contraint de céder sa place à son coéquipier Jordan Lotomba.

Un véritable coup dur pour le latéral droit de la sélection nationale. La malédiction des blessures ne le lâche pas. Des blessures à répétition qui le freinent à chaque fois dans son élan, ce qui s’est répercuté négativement sur son niveau.

Selon les médias français, il s’agit de la 14e fois que le natif de Tizi-Ouzou est blessé ou indisponible (Covid compris). Et ce, depuis qu’il a rejoint l’OGC Nice en été 2018.

Va-t-il rater le prochain stage de l’EN ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas de quoi souffre exactement Youcef Atal. Selon son entraineur, il s’agirait d’une blessure à l’ischio-jambier. Mais le joueur va passer des examens approfondis afin de connaitre davantage la nature de sa blessure.

En attendant qu’il soit fixé sur son indisponibilité, le latéral droit formé au Paradou AC est incertain pour le prochain stage de la sélection nationale lors du mois en cours. Une probable absence qui ne ferait pas les affaires du sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, est déjà privé de quelques joueurs. On cite, entre autres, ceux qui sont clubs, en l’occurrence Raïs Wahab Mbolhi et Sofiane Feghouli.

On espère que Youcef Atal ne souffre de rien de grave. Un jeune joueur qui a à cœur de retrouver son meilleur niveau après une saison ratée en raison des blessures à répétition dont il a été victime.