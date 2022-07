OGC Nice : Atal s’apprête à faire son grand retour

Youcef Atal a enfin foulé les terrains après une longue absence. La méchante blessure dont il a été victime fait désormais partie du passé. Il se prépare d’arrache pied avec ses coéquipiers en prévision de la nouvelle saison.

L’OGC Nice poursuit sa préparation d’intersaison dans de très bonnes conditions. Hier soir, la formation niçoise a disputé son deuxième match amical de préparation qui l’a opposé à Fulham. Confrontation qui s’est soldé sur le score de deux buts à zéro en faveur de ce dernier.

Youcef Atal a débuté la joute amicale parmi le onze de départ. Encore du temps de jeu dans les jambes pour le jeune latéral droit après avoir déjà prit part au premier match amical face à Benfica Lisbonne. Après une longue absence en raison d’une méchante blessure, il s’apprête à faire son grand retour à la compétition officielle à partir de l’entame de la nouvelle saison.

Mieux, il a hérité du brassard de capitaine en l’absence de Danté. Une façon par laquelle son entraîneur souhaite le motiver davantage afin de redoubler d’efforts pour la suite de la préparation d’intersaison. Certes, l’international algérien est encore loin de son meilleur niveau, mais il continue de travailler d’arrache pied afin qu’il soit prêt à 100% pour la nouvelle saison.

«Un grand honneur d’hériter du capitanat»

À l’issue dudit match amical, Youcef Atal a livré ses impressions au micro du site officiel de l’OG Nice. Il parle du déroulement de la préparation d’intersaison.

«On a disputé notre second match amical lors de la préparation d’intersaison. Je crois qu’on a manqué d’efficacité. Peu importe le résultat. Le plus important, c’est que ce fut un très bon match amical de préparation, où le staff technique a tiré de riches enseignements ». Dira-t-il d’emblée. Il ajoute : «Notre préparation se poursuit dans de très bonnes conditions. Avec du sérieux et du travail, je suis persuadé qu’on sera prêts à 100% pour l’entame de la nouvelle saison ».

Poursuivant sa déclaration, l’ailier droit de la sélection nationale se dit content d’hériter du brassard de capitaine face à Fulham. «C’est un grand grand honneur d’hériter le capitanat. Je crois que c’est une bonne reconnaissance envers moi. Cela fait quatre ans que je suis ici, où je n’ai ménagé aucun effort pour toujours être à la hauteur ».