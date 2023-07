Offres d’emploi : la DGSN recrute plusieurs spécialités dans diverses wilayas

Bonne nouvelle pour les chercheurs d’emploi, la Direction Générale de la Sureté Nationale a récemment lancé une campagne de recrutement concernant plusieurs spécialités. Les domaines ciblés sont ceux de la santé et des sciences vétérinaires. Pour participer au concours de sélection, les candidats doivent se conformer à quelques exigences techniques et envoyer leurs dossiers sans délai.

Recrutement en Algérie : la DGSN lance des offres d’emploi dans plusieurs wilayas

Pour palier au besoin d’effectifs au sein de ses rangs, la police algérienne organise un concours de recrutement qui touche plusieurs régions du pays. Les wilayas principales concernées sont :

Bordj Baji Mokhtar ;

Ouled Jelal ;

In Guezzam ;

El Meghir ;

Béjaia ;

Tizi Ouzou ;

Timimoun ;

Béni Abess ;

In Salah ;

Djanet ;

El Meniaa ;

Boumerdas ;

Ain Témouchent.

Pour ce qui est des spécialités demandées, il s’agit de la médecine (générale), de la psychologie (option clinique), et des sciences vétérinaires. Pour s’inscrire au concours, les candidats doivent remplir la fiche de renseignement disponible sur le site web de la DGSN et l’accompagner d’un dossier administratif complet.

Il faudra notamment joindre une copie de la pièce d’identité du demandeur, une copie de son diplôme et de ses relevés de note, ainsi qu’un certificat de résidence. En ajout à ça, le candidat doit rédiger une demande manuscrite à attacher au dossier.

SONATRACH recrute pour ses unités au sud

Il y a quelques jours, c’était le groupe SONATRACH qui exprimait son besoin en effectifs via la publication de plusieurs offres d’emploi. Les postes concernés sont établis au sud du pays, plus précisément à Timimoun et Adrar.

Les 474 emplois offerts touchent les unités d recherche, de production, de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures.