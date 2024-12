Offre spéciale Nouvel An 2025 : voici ce que propose Air Algérie à ses voyageurs

Pour commencer l’année 2025 en beauté, Air Algérie donne le coup d’envoi idéal. La compagnie aérienne nationale a décidé de récompenser la fidélité de ses voyageurs et de leur offrir généreusement 2025 miles à créditer sur leurs comptes Air Algérie Plus.

Cette nouvelle offre et le cumul de ces miles permettra aux souscripteurs du programme de fidélité de la compagnie de profiter de plusieurs avantages tels que la gratuité des billets, des surclassements et des excédents de bagages.

Programme de fidélité : Air Algérie offre 2025 Miles à ses passagers

Dans une nouvelle vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux, le transporteur aérien national annonce une belle surprise pour les souscripteurs à son programme de fidélité et dévoile une offre spéciale fin d’année pour commencer le Nouvel An en beauté.

Dans le cadre de cette nouvelle offre, Air Algérie propose à ses clients de profiter de cette offre exceptionnelle et de commencer l’année avec des miles bonus qui leur permettront de voyager plus souvent et plus loin. Désormais, ces passagers peuvent voyager jusqu’au 31 janvier 2025 et de recevoir jusqu’à 2025 miles supplémentaires.

En revanche, la compagnie aérienne nationale explique que cette offre est valable pour un seul vol sur son réseau domestique ou international.

Air Algérie Plus : voici les nouveautés du programme de fidélité

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a récemment introduit plusieurs nouveautés à son programme de fidélité. Désormais, chaque vol avec Air Algérie vous rapproche de l’obtention des cartes de Chelia et Tahat. D’ailleurs, la compagnie a revu ses critères de calcul des segments qualifiants :

Les classes Q et V sont cotées comme des segments qualifiants ;

La classe première F est estimée à trois segments qualifiants au lieu d’un seul segment qualifiant ;

La valeur de la classe Affaires C a été augmentée de deux segments qualifiants au lieu d’un seul segment.

Pour rappel, Air Algérie a récemment lancé des promotions spéciales billets primes et surclassements, dans le cadre de son programme de fidélité. Cette offre est encore valable pour ce mardi 31 décembre 2024 et s’applique sur les voyages programmés jusqu’au 31 mars 2025 :

50% de réduction à destination de Pékin, de Montréal et de l’Afrique ;

30% de réduction vers l’Europe et les autres destinations ;

25% de réduction sur les voyages à destination de Dubaï ;

15% de réduction pour les vols vers Istanbul ;

15% de réduction pour les liaisons domestiques ;

50% de réduction sur tous les surclassements disponibles.

Plus les passagers prennent l’avion avec Air Algérie, plus ils cumulent des miles et atteignent des niveaux supérieurs du programme de fidélité avec des miles qualifiants.

