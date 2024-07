Offre spéciale Étudiants algériens: ASL Airlines annonce 10% de réduction sur ses billets

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens qui se préparent à entamer un cursus d’études en France. La compagnie aérienne ASL Airlines vient d’annoncer une nouvelle promotion dédiée à cette catégorie de voyageurs, pour leur permettre de rejoindre la France à moindre coût.

Avec une présence croissante sur le marché algérien, ASL Airlines est, aujourd’hui, l’une des compagnies aériennes qui dessert le plus important nombre d’aéroports algériens depuis la France. Pour l’été 2024, ASL Airlines a mis l’accent sur le renforcement de ses vols au départ de Lille, vers cinq villes algériennes.

ASL Airlines : des remises et un bagage en soute pour les étudiants algériens

Dans son nouveau communiqué, ASL Airlines s’adresse aux étudiants algériens qui se préparent pour voyager en France, dès la nouvelle rentrée. En effet, le transporteur aérien annonce une réduction de -10 % sur le prix de ses billets au départ de l’Algérie vers la France.

Par ailleurs, ASL Airlines indique que la remise est appliquée sur le tarif hors taxe te tout achat d’un billet étudiant. L’offre est, aussi, valable uniquement pour les vols au départ de l’Algérie vers la France. Mais ce n’est pas tout, la compagnie aérienne autorise le transport de deux pièces de 23 kg de bagages en soute.

De plus, il est important de préciser que cette nouvelle promotion est accessible aux étudiants algériens, âgés entre 17 et 29 ans, ayant un visa d’études à présenter à l’enregistrement. L’offre concerne toute réservation effectuée entre le 1ᵉʳ juillet et le 7 octobre inclus et s’étale sur une période de voyage comprise entre le 2 septembre et le 7 octobre 2024 inclus.

Les billets achetés dans le cadre cette offre sont modifiables sans frais, jusqu’à 3h avant le vol. En revanche, ASL Airlines n’autorise aucun remboursement avant et après le voyage.

ASL Airlines programme de nouveaux vols vers Alger

En plus d’une gamme tarifaire riche et sur mesure, ASL Airlines offre un large choix de destinations pour ses voyageurs. Elle dessert l’Algérie et la France, tout au long de l’année, au départ de Paris CDG, Lille, Mulhouse, Lyon et Perpignan.

Pour son programme estival, et afin de répondre à la forte demande sur ses billets de voyage, le transporteur aérien a fait savoir que de nouveaux vols à destination de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger, en aller-retour, sont disponibles en vente, pour ce mois de juillet 2024, sur son site réservation.

