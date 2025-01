Offre Ramadan Plus : Air Algérie renforce sa gamme tarifaire

Soucieuse de satisfaire ses clients, Air Algérie poursuit ses initiatives promotionnelles. En complément des offres Ramadan et Otla, la compagnie aérienne nationale dévoile une nouvelle proposition tarifaire avantageuse : Ramadan Plus.

Après avoir promis de revoir à la baisse les prix de la promotion Otla, notamment grâce à une nouvelle version de ce tarif, Air Algérie dévoile une autre surprise pour ses voyageurs.

Offres Ramadan et Ramadan Plus : quelle est la différence entre les deux tarifs ?

Air Algérie offre désormais plus de choix de voyages pour ses passagers. Elle mise sur une offre tarifaire avantageuse et diversifiée et adéquate aux besoins de ses clients. D’ailleurs, les membres de la diaspora souhaitant passer le mois sacré en Algérie bénéficient désormais d’une nouvelle promotion.

En effet, l’offre Ramadan Plus permet de faire des économies allant jusqu’à 50% sur les billets de voyage depuis et vers l’Algérie. Cette nouvelle promotion est disponible jusqu’au 15 mars 2025 et s’applique sur une période de voyage comprise entre le 25 février et le 5 avril 2025.

Les billets de voyage achetés dans le cadre de cette promotion, notamment Ramadan Plus, ne sont pas remboursables. En revanche, la compagnie autorise le changement de date du voyage sans frais, contrairement à l’offre Ramadan, qui exige des frais supplémentaires. Pour rappel, cette dernière est soumise aux mêmes conditions de voyage.

Sur le réseau Algérie – France, les billets de voyage au départ d’Alger vers l’aéroport de Roissy sont proposés au prix de 19 590 dinars algériens. Ce prix autorise un bagage à main de 10 kg en cabine et une pièce de 23 kg en soute.

Offre Otla – été 2025 : Benhamouda promet une nouvelle version de cette promotion

Toujours dans le cadre de l’offre tarifaire d’Air Algérie, la compagnie aérienne nationale a précédemment lancé l’offre Otla qui permet d’économiser jusqu’à 60% sur les prix des billets d’avion. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 1ᵉʳ juin 2025, pour une période de voyage qui s’étale jusqu’au 31 août 2025.

Le changement de la date du voyage est aussi autorisé sans frais. Cependant, les billets d’avion ne sont pas remboursables.

Pour rappel, lors d’une rencontre avec le député de l’immigration Abdelouahab Yagoubi, Hamza Benhamouda, le directeur général de la compagnie aérienne nationale, promet de lancer une nouvelle version de cette promotion, baptisée Otla 2.0.

La nouvelle offre permettra de revoir les tarifs de la compagnie tout en répondant aux besoins de ses clients.

L’essentiel de l’article :

Air Algérie multiplie les offres pour faciliter les voyages. Avec Ramadan Plus, les clients bénéficient de réductions allant jusqu’à 50% sur de nombreux vols ;

Cette nouvelle promotion s’ajoute à Ramadan et Otla, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité aux voyageurs, notamment aux membres de la diaspora souhaitant rejoindre l’Algérie.

