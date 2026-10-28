Ooredoo Algérie enrichit son offre prépayée : jusqu’à 220 Go et des appels illimités

Ooredoo Algérie fait évoluer son offre prépayée « Ooredoo », avec cinq paliers de 1000 à 4000 DA. Jusqu’à 220 Go d’Internet, appels illimités et mois offerts sur les formules longue durée : voici le détail de chaque forfait.

Nouvelle offre prépayée Ooredoo : les cinq forfaits et leurs prix

Ooredoo Algérie fait évoluer son offre prépayée « Ooredoo », avec de nouveaux paliers et davantage d’avantages. L’opérateur augmente les volumes d’Internet et les bonus d’appels. L’offre compte désormais cinq forfaits, de 1000 à 4000 DA.

Les deux premiers paliers combinent Internet et un crédit d’appels vers tous les réseaux nationaux. À partir de 2000 DA, les appels deviennent illimités vers tous les opérateurs. Les deux forfaits les plus chers ajoutent aussi les SMS illimités vers tous les réseaux.

Ooredoo 1000 : 15 Go d’Internet, 2000 DA de crédit vers tous les réseaux nationaux et appels illimités vers Ooredoo, pendant 4 semaines.

15 Go d’Internet, 2000 DA de crédit vers tous les réseaux nationaux et appels illimités vers Ooredoo, pendant 4 semaines. Ooredoo 1500 : 40 Go d’Internet, 3000 DA de crédit vers tous les réseaux nationaux et appels illimités vers Ooredoo, pendant 4 semaines.

40 Go d’Internet, 3000 DA de crédit vers tous les réseaux nationaux et appels illimités vers Ooredoo, pendant 4 semaines. Ooredoo 2000 : 90 Go d’Internet, appels illimités vers tous les réseaux nationaux, SMS illimités vers Ooredoo et 50 SMS vers les autres réseaux, pendant 4 semaines.

90 Go d’Internet, appels illimités vers tous les réseaux nationaux, SMS illimités vers Ooredoo et 50 SMS vers les autres réseaux, pendant 4 semaines. Ooredoo 2500 : 120 Go d’Internet, appels et SMS illimités vers tous les réseaux nationaux, pendant 30 jours.

120 Go d’Internet, appels et SMS illimités vers tous les réseaux nationaux, pendant 30 jours. Ooredoo 4000 : 220 Go d’Internet, appels et SMS illimités vers tous les réseaux nationaux, pendant 30 jours.

Forfait Ooredoo : quel palier choisir selon votre usage ?

Ooredoo 1000 et Ooredoo 1500 associent Internet et un crédit d’appels vers tous les réseaux nationaux. Ils conviennent à ceux qui appellent surtout des abonnés Ooredoo, en illimité. Le crédit inclus couvre les appels vers les autres opérateurs.

Ooredoo 2000 vise les gros utilisateurs d’appels, avec 90 Go et les appels illimités vers tous les réseaux. Ooredoo 2500 et Ooredoo 4000 s’adressent aux plus gros consommateurs d’Internet, avec 120 et 220 Go. Ils ajoutent les SMS illimités vers tous les réseaux nationaux.

Les forfaits de 1000 à 2000 DA restent valables quatre semaines. Ooredoo 2500 et Ooredoo 4000 sont valables 30 jours. Pour les Algériens de l’étranger en séjour au pays, ces durées couvrent des vacances d’un mois.

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Forfaits longue durée Ooredoo : jusqu’à trois mois offerts

Ooredoo propose aussi des formules longue durée, destinées aux abonnés qui souhaitent planifier leur consommation. Le client choisit une durée de 6, 9 ou 12 mois. Il reçoit alors un, deux ou trois mois de forfait offerts, selon la durée choisie. Il conserve dans tous les cas la souplesse d’une offre prépayée.

Comment activer un forfait Ooredoo ?

Pour souscrire, il suffit de composer le *500# depuis sa ligne Ooredoo. Le client peut aussi passer par l’application mobile Ooredoo. Elle permet de comparer les forfaits disponibles et d’activer celui qui convient.

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