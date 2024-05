Offre OSRA – été 2024 : Air Algérie ouvre les réservations en ligne

La compagnie aérienne nationale a lancé l’offre OSRA dédié pour les voyages en famille. Une promotion qui a fait des heureux parmi les membres de la diaspora qui souhaitent rejoindre le territoire national, en compagnie de leurs proches, durant la saison estivale.

Dans un premier temps, Air Algérie a fait savoir que les réservations sont disponibles au niveau de ses agences, et des agences partenaires de la compagnie pour pouvoir réserver son billet de voyage dans le cadre de ce programme.

Nouvelle offre OSRA pour l’été 2024 : Air Algérie annonce une bonne nouvelle

Par ailleurs, le transporteur aérien national revient dans un nouveau communiqué en ce mercredi 1ᵉʳ mai 2024, pour annoncer l’ouverture des ventes sur sa nouvelle offre familiale OSRA. Répondant à la demande croissante sur ce nouveau tarif, Air Algérie annonce que les réservations sont désormais disponibles sur son site de réservation et via son application mobile.

Cette nouvelle initiative a pour but de faire profiter le plus grand nombre de voyageurs de cette offre et de faciliter le processus de réservation. La mise en vente de ses billets en ligne s’inscrit également dans le cadre des efforts d’Air Algérie pour améliorer l’expérience voyageur et de faciliter l’accès des familles algériennes aux nouvelles offres de la compagnie, indique le communiqué en question.

Pour mémoire, cette nouvelle offre d’Air Algérie est destinée pour les voyageurs en famille et est valable jusqu’au 31 août 2024. Ce tarif famille est applicable sur tous les vols programmés pour la saison estivale. Et ce, à partir du 1ᵉʳ juin jusqu’au 30 septembre 2024. Des billets de voyages sont, par conséquent, disponibles à des prix exceptionnels pour les passagers voyageant sur le même vol.

