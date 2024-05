Offre OSRA – été 2024 : Air Algérie met en garde ses passagers

Les voyageurs algériens vont pouvoir profiter de l’offre OSRA, de la compagnie aérienne nationale. Une offre qui permet de bénéficier des tarifs avantageux, pendant la saison estivale, tout en voyageant en famille sur le même vol. En revanche, cette nouvelle promotion est soumise à plusieurs conditions.

D’ailleurs, Air Algérie a publié un nouveau communiqué sur son site de réservation, dans lequel elle indique les conditions d’éligibilité à cette promotion et les conséquences du non-respect de cette offre.

Offre OSRA — saison estivale 2024 : voici toutes les conditions d’Air Algérie

Il est important de souligner que cette offre est dédiée pour les familles composées de couple (Monsieur et Madame), sans enfants, d’un adulte (père ou mère) avec au minimum un enfant ou un bébé. Mais aussi pour un couple avec enfant(s) : bébé(s) moins de 2 ans, enfant(s) de 2 à 11 ans, enfant(s) de 12 à 20 ans.

Par ailleurs, cette offre est applicable sur toutes les lignes d’Air Algérie à l’international et est valable sur toutes les réservations effectuées avant le 31 août 2024, et sur des vols programmés à partir du 1ᵉʳ juin 2024, jusqu’au 30 septembre 2024.

De plus, les familles profitant de cette offre doivent voyager ensemble à l’aller comme au retour. Le tarif est non remboursable et l’itinéraire est non modifiable. Le changement des dates de voyage est autorisé pour l’ensemble des membres de la même famille sur le même dossier de réservation, au minimum 24 heures avant la date du voyage. Au-delà, des pénalités seront appliquées.

Air Algérie met en garde ses voyageurs

Pour pouvoir profiter de cette offre, il convient de réserver son billet au niveau des agences d’Air Algérie et des agences partenaires, mais aussi en contactant le centre d’appels de la compagnie. En revanche, désormais, les voyageurs d’Air Algérie pourront bénéficier de cette offre sur son site de réservation du transporteur aérien et son application mobile.

“Conformément aux conditions générales de transport d’Air Algérie, nous nous réservons le droit de vous refuser l’enregistrement en cas de non-respect des conditions d’éligibilité de cette offre OSRA“, prévient Air Algérie dans son communiqué.

