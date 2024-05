Offre OSRA 2024 – Air Algérie : à quelle catégorie de voyageurs s’adresse-t-elle ?

Cet été, Air Algérie réserve à ses clients une pluie de bonnes nouvelles avec le dévoilement de sa toute nouvelle promotion estivale, la “OSRA 2024”. Une initiative spécialement conçue pour les familles voyageant vers et depuis l’Algérie, cette offre promet des réductions substantielles sur les tarifs habituels. Mais quelles sont donc les conditions d’éligibilité de cette offre ?

Offre OSRA 2024 : une promotion spéciale familles chez Air Algérie

Dernièrement, Air Algérie a lancé une nouvelle promotion spécialement conçue pour le voyage à plusieurs, visant spécifiquement les membres d’une même famille comme clientèle. Avec OSRA 2024, les passagers appartenant à une même famille peuvent bénéficier d’une réduction considérable sur le montant total de leurs frais de billetterie.

La compagnie aérienne a fixé des conditions claires pour être éligible à cette offre exclusive. Les bénéficiaires incluent notamment ces catégories de voyageurs :

Un couple marié sans enfants,

Un adulte accompagné d’un enfant ou un bébé,

Les couples mariés accompagnés d’au moins un enfant ou un bébé.

Pour ce qui est des familles avec des enfants, la promotion couvre les tout-petits de moins de 2 ans, les enfants de 2 à 11 ans, et les adolescents de 12 à 20 ans.

Pour profiter pleinement de cette offre, les passagers doivent voyager ensemble à l’aller et au retour, et respecter leur itinéraire sans modifications impromptues.

Offre OSRA 2024 : quand et où acheter son billet ?

Cette initiative vise à rendre les voyages en famille plus accessibles et abordables, encourageant ainsi les retrouvailles et les moments de partage pendant la saison estivale. Avec cette promotion, Air Algérie affirme son engagement à répondre aux besoins de ses passagers et à offrir des expériences de voyage mémorables à ses clients fidèles et nouveaux.

Il est à noter que les billets doivent être achetés avant le 31 août 2024 pour profiter de l’offre. Les voyages prévus doivent être planifiés entre le 1ᵉʳ juin et le 30 septembre 2024 également. Pour ce qui est de l’achat des billets, ce dernier peut se faire en ligne sur le site de la compagnie, sur son application, mais aussi via le standard téléphonique d’Air Algérie.