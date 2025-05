Offre Idoom inratable : 4 bonus exclusifs à 1 000 DA chez Algérie Télécom !

Fibre ultra-rapide, modem gratuit, installation offerte… Algérie Télécom frappe fort avec une nouvelle offre Idoom à durée limitée.

L’opérateur national lance une offensive tarifaire remarquable sur le marché de l’internet haut débit. Depuis le 4 mai 2025, les nouveaux clients éligibles peuvent souscrire à l’offre Idoom Fibre pour seulement 1000 DA, et bénéficier de quatre avantages majeurs. Le tout, pour une durée limitée de 30 jours.

Algérie Télécom – Offre promotionnelle Idoom Fibre à 1000 DA : fibre optique gratuite, débit turbo et installation offerte

Pensée pour les nouveaux utilisateurs, cette offre Idoom Fibre comprend quatre éléments inclus sans frais supplémentaires. L’objectif est de permettre une entrée en matière fluide, sans barrière de coût ni installation complexe.

1. Un mois d’internet à 1000 Mbps offert

Les nouveaux abonnés bénéficient d’un mois complet d’internet à une vitesse de 1000 mégabits par seconde, sans surcoût. Ce débit est idéal pour le streaming, les appels vidéo en haute qualité, le télétravail ou encore les téléchargements volumineux. Cependant, à l’issue de ce mois, la connexion revient automatiquement au débit sélectionné lors de la souscription, à partir de 30 Mbps minimum.

2. Un modem fibre optique Idoom fourni gratuitement

De plus, l’équipement nécessaire à la connexion est inclus dans l’offre. Algérie Télécom offre un modem fibre optique performant, garantissant une expérience fluide et une couverture optimale du réseau à domicile. Aucun achat supplémentaire n’est requis pour démarrer.

3. Installation gratuite, sans frais de raccordement

Par ailleurs, autre point fort, la mise en service de la ligne est entièrement gratuite. Aucun frais de déplacement, ni de câblage ou de raccordement n’est facturé à l’abonné. Une manière de lever les freins habituels liés à l’installation de la fibre.

4. Un tarif d’abonnement symbolique : Idoom Fibre à 1000 DA

Algérie Télécom propose cette formule à 1000 dinars algériens, un tarif bien en dessous des standards du marché. Elle la réserve aux nouveaux clients éligibles à la fibre qui souhaitent découvrir les services Idoom.

Offre limitée à un mois : comment en profiter ?

Cette promotion est valable jusqu’au 3 juin 2025. Elle s’adresse aux nouveaux clients résidant dans des zones couvertes par la fibre optique d’Algérie Télécom et souscrivant à une offre avec un débit de 30 Mbps ou plus. En outre, l’opérateur invite les personnes intéressées à se rendre dans l’une de ses agences ou à le contacter via ses plateformes numériques.

« Ne manquez pas cette opportunité et découvrez une nouvelle expérience Internet avec Algérie Télécom », peut-on lire dans le communiqué de l’opérateur national, qui encourage les futurs abonnés à agir rapidement.

