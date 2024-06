Offre Hana, billet plein tarif : voici ce que propose Algérie Ferries pour l’été 2024

La compagnie maritime nationale Algérie Ferries a lancé l’offre Watani pour ses traversées estivales. Cette nouvelle promotion offre des réductions allant jusqu’à 60% sur le prix du billet de voyage vers toutes les destinations de son réseau.

Cependant, en cette saison estivale, les passagers d’Algérie Ferries ont été surpris de constater l’indisponibilité de l’offre Hana sur plusieurs dates.

Algérie Ferries : est-il toujours possible de profiter de l’offre Hana ?

Offre très appréciée par les voyageurs algériens et les membres de la diaspora, le tarif Hana, exprimé en euro, permet de réserver des billets de voyage, en aller-retour, à des prix cassés, sur toutes les lignes de la compagnie depuis et vers la France.

Cependant, il est toujours possible de bénéficier de ce tarif préférentiel d’Algérie ferries, en réservant sa traversée avant le 16 août 2024 et à la mi-septembre. Les passagers qui prévoient de voyager entre ces dates ne pourront pas profiter de ce tarif.

Notant, que le tarif Hana permet de voyager à bas prix, mais n’autorise pas le remboursement, ni la modification du billet en question, contrairement à Zafir. C’est le cas des billets de voyage, en aller-retour, programmés pour le 24 juillet et le 23 septembre 2024, proposés au prix de 62 euros pour un aller simple sur un siège et à partir de 98 euros, pour une cabine à quatre personnes. Ce prix est applicable par personne et par trajet.

En revanche, pour les autres dates, en dehors de la date d’application du Hana, les voyageurs algériens pourront profiter des promotions Watani, qui applique une réduction de 60% pour les traversées programmées du 10 août au 23 septembre.

