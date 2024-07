Offre El Djazair : Tassili Airlines annonce 62% de réduction sur ses billets de voyage

La compagnie aérienne filiale du groupe Sonatrach, Tassili Airlines se met à l’heure d’été avec une nouvelle promotion. Le transporteur aérien revient dans une nouvelle annonce pour révéler sa dernière offre à l’occasion du 62ᵉ anniversaire de la fête de l’Indépendance.

La compagnie aérienne dessert les aéroports de Strasbourg, Nantes et de Paris Charles-de Gaulle à partir de plusieurs villes algériennes, à savoir : Alger, Oran et Constantine. D’ailleurs, pour renforcer son programme, le transporteur aérien a décidé, dans ce sillage, d’ajouter une nouvelle fréquence Paris – Alger, pour passer à deux vols par semaine.

Vols vers l’international : des promotions allant jusqu’à 62% sur les billets de Tassili Airlines

En ce qui concerne ses tarifs, Tassili Airlines a dévoilé une nouvelle offre exceptionnelle à l’occasion du 62ᵉ anniversaire de la fête de l’Indépendance. En effet, la seconde compagnie aérienne nationale annonce jusqu’à 62 % de réduction sur le prix de ses billets de voyage. Et ce, pendant 62 jours de validité.

Les voyageurs algériens et les membres de la diaspora pourront profiter de cette nouvelle promotion en effectuant leurs réservations entre le 5 juillet et le 7 septembre 2024. Baptisée “El Djazair”, l’offre donne la possibilité d’acheter un billet de voyage, en aller simple, entre l’Algérie et la France, au prix de 13 600 dinars, seulement. Soit à partir de 94 euros, pour les vols au départ de l’hexagone.

Par ailleurs, Tassili Airlines invite ses passagers à profiter de la classe business au prix économique. Dans ce sillage, elle affiche ses voyages, en aller simple, au prix de 49 000 dinars, soit 438 euros, depuis la France vers l’Algérie. L’offre est soumise à des conditions de disponibilité.

Les prix de Tassili Airlines sur le circuit domestique

Concernant son programme aérien sur le circuit domestique, Tassili Airlines a, précédemment, annoncé le renforcement de ses dessertes avec le lancement de la rotation Alger-Béchar-Oran. Pour accompagner ce renforcement, Tassili Airlines propose à ses passagers de profiter de ses tarifs attractifs, en dehors de la promotion El Djazair :

Alger – Oran – Alger : à partir de 8 608 dinars algériens ;

algériens ; Depuis Alger vers Constantine : au prix de 7 418 dinars, le voyage en aller-retour ;

le voyage en aller-retour ; Alger – Annaba – Alger : à partir de 9 560 dinars.

La compagnie aérienne propose, aussi, sur son site de réservation, des billets de voyage au départ d’Alger vers Médine, en Arabie saoudite, à des prix attractifs.

