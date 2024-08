Offrant une capacité améliorée, LG Electronics dévoilera son nouveau lave-linge à l’IFA 2024

SÉOUL, 25 août 2024 — LG Electronics (LG) est prêt à dévoiler son dernier lave-linge à l’IFA 2024. Le nouveau modèle dispose de la technologie de pointe AI Direct Drive™ (AI DD™) 2.0 de l’entreprise et des fonctionnalités de cycle Pet Care, offrant une performance de lavage efficace avec une capacité plus grande et plus efficiente.

En s’appuyant sur la technologie avancée à faible vibration de l’entreprise, LG présente son premier lave-linge dans la catégorie 25 pouces, offrant la commodité de charges de lavage plus importantes avec une capacité de tambour augmentée jusqu’à 20 kg. Le nouveau lave-linge conserve des dimensions et des mesures d’installation conventionnelles, le rendant adapté aux cuisines ou buanderies compactes, et l’intégration de la technologie AI de pointe améliore les performances du lave-linge.

Avec le nouveau lave-linge LG, prolongez la durée de vie de vos vêtements !

Au cœur des performances du nouveau lave-linge se trouve l’AI DD 2.0, qui utilise la technologie d’apprentissage profond pour détecter automatiquement le poids de la charge, la douceur du tissu et le niveau de saleté des vêtements. Le lave-linge utilise ensuite la technologie 6Motion™ pour sélectionner le motif de lavage optimal, réduisant les dommages aux tissus de 10 % afin de prolonger la durée de vie des vêtements.

De plus, les propriétaires d’animaux peuvent profiter de la fonctionnalité Pet Care cycle, qui propose un lavage à haute température jusqu’à 60 degrés Celsius et quatre cycles de rinçage à l’eau chaude, éliminant efficacement 99 % des odeurs d’animaux.

Découvrez de nouvelles fonctionnalités et une performance optimale !

En outre, le nouveau lave-linge LG simplifie l’expérience de lavage avec une technologie de performance améliorée et des fonctionnalités pratiques. Grâce à TurboWash™ 360, les cycles de lavage peuvent être réduits à seulement 39 minutes, tandis que la technologie ezDispense™ simplifie le processus en déterminant la quantité nécessaire de détergent pour une charge.

Par ailleurs, il est important de noter que le lave-linge offre un total de 39 cycles de lavage et mémorise automatiquement les cycles et fonctionnalités les plus fréquemment utilisés pour minimiser le temps passé sur la sélection des paramètres. Les utilisateurs peuvent également accéder à l’option de modification de la liste des cycles pour personnaliser leurs préférences en fonction de leurs habitudes.

Le lave-linge utilise le moteur Inverter DirectDrive™ renommé de LG, la technologie de composant central avancée de l’entreprise, pour offrir une performance silencieuse et une durabilité accrue.

Nouveau lave-linge de LG : voici l’essentiel à retenir !

« Nous sommes ravis de présenter notre nouveau lave-linge et de démontrer comment les technologies de l’entreprise simplifient le processus de lavage avec une capacité élargie et des fonctionnalités sur mesure, » a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous continuerons à introduire des solutions d’appareils électroménagers basées sur l’IA qui répondent aux besoins d’espaces et de modes de vie divers, offrant des avantages améliorés pour rendre la vie quotidienne plus pratique pour tous », a-t-il encore affirmé.

Ainsi, les visiteurs de l’IFA 2024 pourront découvrir toutes les dernières innovations de LG, y compris le dernier lave-linge, au stand de l’entreprise (Hall 18, Messe Berlin) du 6 au 10 septembre.

La capacité du tambour du lave-linge est de 20 kg pour le modèle exposé (F0Z9DFP25); la capacité réelle du tambour peut varier selon le modèle. Testé par le laboratoire interne de LG, le cycle AI Wash du nouveau lave-linge a comparé 3 kg de vêtements mixtes au cycle Coton du lave-linge LG conventionnel. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement. Testé par Intertek en février 2024, le cycle Pet Care réduit 99 % des odeurs d’animaux (Triméthylamine, Isovaléral-déhyde, Acide acétique, Méthylmercaptan). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement. Le nouveau lave-linge de LG propose un total de 39 programmes, comprenant 10 programmes par défaut et jusqu’à 29 programmes supplémentaires personnalisables.

