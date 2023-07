Officiel : Riyad Mahrez quitte Manchester City et signe pour le club saoudien d’Al-Ahli (vidéo)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, quitte Manchester City et officialise son arrivée au club saoudien d’Al-Ahli.

En effet, réunissant a passé sa visite médicale, Riyad Mahrez rejoint l’aventure d’envergure que le football de l’Arabie Saoudite a lancé.

Le prodige algérien portera le maillot d’Al-Ahli pour les 4 prochaines saisons. Ainsi, Mahrez a paraphé un contrat qui le lie au club de Jeddah jusqu’en juin 2027. Le club d’Al-Ahli a cassé sa tirelire et a payé 35 millions d’euros pour s’attacher les services de Riyad Mahrez.

Il est le passeur africain historique de la Premier League, le joueur arabe le plus titré en Angleterre, l’un des acteurs du miracle de Leicester en 2016 et beaucoup d’autres records de poids.

Riyad Mahrez détient l’un des palmarès les plus remarquables de sa génération. Avec 14 titres en Angleterre et plusieurs distinctions personnelles dont le ballon d’or africain et le trophée du joueur de l’année PFA du championnat d’Angleterre de football, Mahrez quitte le football européen en champion après son titre de Champions League avec les Cityzens.

Dear Cityzens,

Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level.

To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 28, 2023