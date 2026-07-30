Officiel. Le Festival international du Raï voit le jour à Oran

C’est une excellente nouvelle pour les amoureux de la musique et de la culture algérienne. Le ministère de la Culture et des Arts vient d’annoncer une belle réorganisation du paysage musical : le Raï s’offre un tout nouveau festival international à Oran, tandis que le festival national réintroduit ses valises chez lui, à Sidi Bel Abbès. Une double dose de célébration pour faire rayonner ce genre incontournable !

Cap sur Oran pour une première édition internationale

Depuis son inscription en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le Raï continue de franchir les étapes.

Pour porter encore plus haut ses sonorités aux quatre coins du monde, un nouveau grand rendez-vous voit le jour : le Festival culturel international de la chanson Raï, qui posera désormais ses valises chaque année à Oran.

L’objectif est de faire d’El Bahia un véritable point de rencontre pour les artistes, les chercheurs et les passionnés du genre.

Pour piloter cette grande aventure inaugurale, c’est M. Houssem Eddine Harzallah qui prend les commandes en tant que commissaire de l’événement.

Sidi Bel Abbès retrouve son enfant chéri

Mais que les nostalgiques se rassurent, le berceau historique n’a pas été oublié ! Après un passage temporaire par Oran ces dernières années, le Festival culturel national du Raï fait son grand retour à la maison, à Sidi Bel Abbès. Une décision logique et chaleureuse qui remet l’histoire à sa juste place.

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C’est Mme Narjes Zerhouni, forte de son expérience dans l’événementiel culturel, qui aura le plaisir de diriger cette édition nationale pour lui redonner toute sa ferveur d’origine.

Une belle dynamique pour la création

Sur le plan réglementaire, cette réorganisation s’appuie sur l’arrêté ministériel du 18 mai 2026 (publié au Journal officiel n° 53 du 23 juillet 2026).

Mais au-delà des textes juridiques, c’est surtout une belle opportunité d’offrir aux artistes et au public de nouveaux espaces d’expression, de fête et d’échange.

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À travers ces réformes, le ministère de la Culture et des Arts réaffirme sa volonté de restructurer le paysage des festivals nationaux, de favoriser la synergie entre les différents pôles culturels du pays et d’offrir de nouveaux espaces de création, de recherche et de documentation, garantissant ainsi la pérennité du Rai et le rôle central de l’Algérie en tant que berceau historique de ce patrimoine.

Entre la dimension internationale d’Oran et l’ancrage authentique de Sidi Bel Abbès, le Raï a de beaux jours devant lui et n’a pas fini de faire danser les foules !