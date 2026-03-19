Officiel : l’Algérie célébrera l’Aïd el-Fitr vendredi 20 mars 2026

Comme prévu par de nombreux observateurs, l’Algérie s’apprête à célébrer l’Aïd el-Fitr dès ce vendredi 20 mars. C’est ce qu’a annoncé la Commission nationale d’observation du croissant lunaire, réunie ce jeudi 19 mars sous l’égide du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, après la confirmation visuelle du croissant lunaire.

En effet, les commissions d’observation déployées sur l’ensemble du territoire algérien ont scruté le ciel au coucher du soleil. Leurs observations, examinées par la Commission nationale, ont permis de confirmer la vision nette du croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré.

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En application des principes religieux, cette observation acte la fin du Ramadan au terme de ce jeudi 19 mars. Par conséquent, les Algériens célébreront dès demain, vendredi 20 mars 2026, le premier jour de l’Aïd el-Fitr.

L’Aïd el-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Algérie : une célébration à l’unisson dans le monde musulman

Cette décision place l’Algérie en parfaite concordance avec plusieurs pays et institutions religieuses à travers le monde. En effet, hier, plusieurs pays ont officiellement annoncé qu’ils célébreront l’Aïd dès ce vendredi 20 mars.

La France, via la Grande Mosquée de Paris, a pris cette direction. L’Arabie saoudite, par l’intermédiaire de sa Cour suprême, a confirmé que le croissant n’ayant pas été observé sur son territoire, ce jeudi 19 mars marque le trentième jour du Ramadan, fixant ainsi l’Aïd au vendredi 20 mars.

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Une position partagée par le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, ainsi que par le Yémen, l’Irak, la Palestine, le Liban et le Soudan. L’Algérie rejoint donc ce vendredi le concert des nations musulmanes pour célébrer la rupture du jeûne.

Heure de la prière de l’Aïd el-Fitr 2026 à Alger

À titre indicatif, la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger avait récemment annoncé que l’horaire de la prière de l’Aïd serait fixé à 8h00 du matin dans l’ensemble des mosquées de la capitale.

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Enfin, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble de la nation pour cette heureuse occasion. Et appelle à la clémence et au pardon en ce jour de fête.