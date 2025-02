Œuvres universitaires : c’est le 3e changement en 3 ans, la valse des DG se poursuit à l’ONOU

Un nouveau changement à la tête de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) a eu lieu aujourd’hui – mercredi 19 fevrier 2025 –. C’est le troisième lors de ces trois dernières années.

En effet, le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur a procédé, ce matin, à l’installation du Professeur Adel Mazough, ancien recteur de l’Université Blida 2, en tant que nouveau Directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU). Il succède au professeur Mourad korichi. La cérémonie d’installation s’est déroulée, précise le communiqué de l’ONOU, en présence des cadres de l’institution, directeurs et des directeurs adjoints.

Ainsi, l’Office national des œuvres universitaires connaît une période d’instabilité chronique dans sa direction. En l’espace de trois ans, l’ONOU a vu défiler trois directeurs différents. La chronologie de ces nominations se présente comme suit : Fayçal Henine en octobre 2022, puis Mourad Korichi en août 2023, enfin Adel Mazough en février 2025.

Ces remaniements successifs s’inscrivent dans une stratégie ministérielle plus large qui vise deux objectifs : stabiliser et assainir la gestion des œuvres universitaires, notamment en ce qui concerne le volet financier ; améliorer les conditions de vie des étudiants, souvent déplorables, au sein des campus et des cités U.

Après l’intoxication alimentaire collective à la cité Mahelma (Alger) : le ministère dépêche des comités d’inspection dans les résidences universitaires

Le directeur général de l’ONOU a ordonné l’envoi de commissions d’inspection dans les résidences universitaires pour évaluer de près la qualité des services, notamment la vérification des restaurants et des conditions de préparation des repas. Cette décision fait suite à l’intoxication de plus de 80 étudiants à la cité Mahelma 1 d’Alger.

Après quoi, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, s’était rendu sur place pour s’enquérir personnellement de l’état de santé des étudiants. Il a, en outre, ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de l’incident.

Selon nos sources, les commissions d’inspection se composeront de spécialistes et de cadres de l’Office et de médecins relevant des directions des œuvres universitaires. La mission de ces commissions consistera à :

Vérifier les conditions de préparation des repas ;

Contrôler l’hygiène des restaurants :

Examiner la qualité des denrées alimentaires.

Le désormais ancien DG de l’ONOU, Mourad Korichi, a insisté sur la continuité de ces inspections dans les jours à venir, particulièrement à l’approche du mois de Ramadan. Il a promis des sanctions contre tous les responsables négligents, qu’ils soient directeurs de services ou responsables des résidences universitaires.

De son côté, Fares Bendjeghloul, secrétaire général de l’Organisation nationale des étudiants algériens, a souligné que bien que les causes exactes de l’intoxication ne soient pas encore déterminées – les échantillons des repas étant toujours en cours d’analyse – l’organisation apprécie la réactivité du ministère.

Il a également précisé que le programme de restauration est normalement standardisé pour l’ensemble des cités U, ce qui soulève des questions sur les raisons pour lesquelles l’intoxication n’a touché que la résidence Mahelma 1.