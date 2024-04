Œuvres universitaires — Algérie : est-ce la fin de la gabegie ?

L’adoption de la numérisation au sein de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) s’avère être un choix des plus judicieux, tant sur le plan de l’efficacité que sur celui des finances. En effet, cette démarche a permis de rationaliser les dépenses et de générer des économies considérables, comme en témoignent les chiffres éloquents communiqués par l’organisme.

Entre octobre et janvier derniers, l’introduction de la carte multiservices a donné lieu à une économie de 5 milliards de dinars (500 milliards de centimes). Ce sésame numérique, qui centralise l’accès à divers services tels que la restauration et le transport, a permis d’optimiser la gestion des flux financiers et d’enrayer plusieurs pratiques frauduleuses.

Parallèlement, la numérisation du système de transport a contribué à réduire les coûts de manière significative. En l’espace de deux mois seulement, cette mesure a permis de réaliser des économies de l’ordre de 62 milliards de centimes.

L’adoption des nouvelles technologies commence ainsi à porter ses fruits. Selon le directeur général de l’ONOU, Mourad Korichi, cette démarche a permis d’améliorer les prestations en matière d’hébergement, de restauration et de transport, tout en optimisant la gestion des ressources financières.

Concrètement, l’ONOU a installé des terminaux de reconnaissance faciale dans ses 421 résidences à travers le pays afin de lutter contre la présence d’étrangers et d’intrus. De plus, 7 300 caméras de surveillance ont été déployées au niveau national.

En ce qui concerne la restauration, le système de reconnaissance faciale a permis de réduire le nombre de repas servis à 400 000 et 500 000 entre octobre et janvier — contre plus de 780 000 par le passé —. Ce sont donc des centaines de milliers de repas en moins qui ont généré des économies considérables.

Depuis janvier dernier, les 98 restaurants centraux au niveau national ont adopté les tickets électroniques, mettant ainsi fin au ticket traditionnel. Cette mesure vise à simplifier le processus de paiement et à améliorer la gestion des stocks.

Parallèlement, le lancement de l’application My Bus afin d’optimiser la gestion des 5 855 véhicules que compte le parc national de bus, permet aux étudiants de connaître les horaires et les itinéraires des bus en temps réel. Tandis que l’administration peut surveiller l’activité des bus.

Par ailleurs, le directeur de l’ONOU a annoncé le développement des plateformes Minhati et Inchighalati, qui permettent aux étudiants de gérer leurs dossiers d’hébergement, de restauration, de transport et de bourse, et de soumettre leurs réclamations.

Enfin, un projet de plateforme de prise en charge médicale et de soutien psychologique est en cours de développement. Cette plateforme permettra aux étudiants de prendre rendez-vous avec un psychologue et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.