Œuvre de 60 historiens algériens et français : le Dictionnaire de la guerre d’Algérie voit le jour

Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, le jeudi 16 mars prochain verra la sortie d’un dictionnaire dédié à cette même guerre . Une collaboration entre 60 historiens français et algériens qui a abouti à la création d’un ouvrage de presque 1500 pages.

Le livre qui s’intitule « Dictionnaire de la guerre d’Algérie » est l’oeuvre de l’historien français Tramor Commonor, l’historienne spécialiste de la guerre d’indépendance algérienne, Sylvie Thenault, ainsi que Ouanassa Siari, ancien maitre de conférences aux universités de Constantine et de Paris 8.

| À LIRE AUSSI : Djamila Boupacha, Zohra Drif, Baya Hocine : 3 héroïnes algériennes de la Révolution

Tramor Commonor, membre du Comité mémoire algéro-français, a révélé via un tweet que la préparation de cet ouvrage a pris 6 ans. Ce livre, contenant 750 notices, traite le sujet dans un contexte passionnel. Depuis les accords d’Evian, La recherche historique n’a cessé de progresser.

Ce projet est le fruit d’un travail réalisé par les meilleurs spécialistes algériens et français de l’époque. Les auteurs du livre ont réussi à regrouper des historiens d’horizons différents et de convictions multiples ce qui a multiplié les approches lors du processus de création du dictionnaire.

| À LIRE AUSSI : « Djamila Boupacha a été torturée et violée » par l’armée coloniale, Macron

Le livre, résultant d’un long travail, aborde divers aspects de nombreux sujets sans tabous, tous associés au dernier épisode de l’ère coloniale. Enfin, il sortira aux éditions « Bouquins » pour la somme respective de 34€s.

Ça y est ! Plus de six ans de travail, presque 1500 pages, plus de 750 notices et une soixantaine de contributeurs : le Dictionnaire de la guerre d’Algérie que j’ai codirigé avec Sylvie Thénault et Ouanassa Siari Tengour sortira jeudi 16 mars, aux ⁦⁦@EdBouquins⁩. pic.twitter.com/j1Vg3CrBu2

— Tramor Quemeneur (@TramorQuemeneur) March 8, 2023