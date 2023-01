Octroi licences pour l’importation de véhicules : Zebdi révèle la date

Après des années de stagnation et de gel, le dossier automobile en Algérie ne cesse d’avancer et de connaître des avancées, depuis le mois d’octobre passé, ou le Président de la République a donné un grand coup de fouet, en annonçant le feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans. Quelques jours plus tard, le ministère de l’Industrie annonce à son tour la signature d’un accord avec la marque italienne Fiat, pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran.

A partir de cela, les bonnes nouvelles se sont enchainées et le secteur automobile connaît des rebondissements qui font le bonheur du consommateur algérien. En effet, selon plusieurs sources après la signature avec Fiat, plusieurs autres marques s’installeront aussi en Algérie.

Il y’a quelques jours Mustapha Zebdi, le responsable de l’Organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE) a donné plus d’informations par le biais de son compte Facebook officiel.

Il avait relevé que deux autorisations temporaires pour l’importation de voitures seront remises la semaine prochaine. Dans la publication partagée sur le réseau social nous pouvons lire : « La délivrance de deux licences temporaires pour l’importation de voitures au début de semaine prochaine ». De plus, un permis temporaire sera octroyé pour une marque de moto.

A quand l’attribution de ces autorisations d’importation de véhicules neufs ?

Ce même responsable s’est exprimé hier, le lundi 9 janvier sur Dz News TV, informant que la délivrance des licences temporaires pour l’importation des engins à quatre roues aura lieu au cours de la semaine. Indiquant également que cela concerne une marque automobile européenne et une autre asiatique.

De plus, Zebdi a donné des explications relatives à la procédure de l’importation de véhicules neufs, affirmant, que le document livré par le ministère de l’Industrie ne suffirait pas pour pouvoir procéder à l’importation de ces véhicules, donc le détenteur de l’autorisation temporaire devrait obtenir l’agrément.

Pour conclure, Mustapha Zebdi, le responsable de l’APOCE a révélé que l’opération relative à l’attribution de ces autorisations devrait se faire dans un délai d’un mois, au profit des postulants remplissant les conditions requises en la matière.