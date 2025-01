Octroi des visas de séjour en France : Macron admet l’échec de la « méthode radicale »

Le président français a reconnu les limites et l’échec de la politique actuelle de son pays en matière de visas. S’exprimant lors de la conférence annuelle des ambassadeurs de France, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de repenser et de conditionner « de manière intelligente » l’accès au territoire français.

Lors de sa prise de parole, lundi dernier, à l’Élysée devant les ambassadeurs de France, Emmanuel Macron a reconnu que la baisse de l’octroi de visa de séjour en France a surtout mis les bâtons dans les roues « des bonnes personnes« .

Le durcissement de la politique des visas de la France a échoué, selon Macron

En effet, selon le président français, le durcissement de la délivrance de visas de séjour en France a notamment pénalisé les demandeurs légitimes et encouragé le développement de réseaux frauduleux, au lieu de freiner l’immigration irrégulière.

Toutefois, il a plaidé pour le maintien d’une politique aussi stricte et pour repenser et conditionner de manière « intelligente » la délivrance de visa et la simplification des procédures. « On l’a testée dans certains pays. La lucidité, là aussi, doit nous conduire à voir qu’au fond, il faut simplement avoir un engagement extrêmement précis, rigoureux, mais qui consiste à être beaucoup plus exigeant avec les pays pour qu’ils coopèrent davantage sur ces politiques« , a-t-il déclaré.

Ce constat d’échec de la politique migratoire de la France est tiré d’un rapport de Paul Hermelin, remis au ministère français des Affaires étrangères, en avril 2023.

Hausse du taux de refus des demandes de visa en France

Ce rapport met en avant une hausse du taux de refus des demandes de visa pour la France. En chiffres, cette hausse se traduit par un taux de refus de 17% en 2023, contre seulement 10.7% en 2010. Cette tendance haussière reflète une politique migratoire stricte qui a prévalu ces dernières années au détriment de l’attractivité de la France.

Dans son étude, Paul Hermelin décortique le phénomène du trafic illégal des rendez-vous visas. En effet, en temps normal, les demandeurs complètent les procédures requises sur la plateforme électronique France Visas avant de réserver un rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers.

« C’est à ce moment que des officines captent les créneaux disponibles pour les revendre à prix élevé, parfois en ajoutant des services d’aide à la constitution du dossier pouvant aller jusqu’à la fourniture de documents frauduleux« , note le rapport.

Par ailleurs, Hermelin suggère de remplacer le système de prise de rendez-vous par un système d’attribution automatique. De plus, il souligne les avantages de l’adoption d’un e-visa Schengen qui se concrétisera en 2026. Pour lui, la numérisation des visas Schengen, éliminant les rendez-vous et les vignettes, va simplifier considérablement le traitement des 22 à 25 millions de demandes annuelles.

