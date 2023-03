Octroi des visas à l’arrivée en Algérie : 24 wilayas concernées

Pour promouvoir le tourisme saharien, les autorités algériennes ont décidé d’instaurer quelques mesures pour permettre aux touristes étrangers de rejoindre plus facilement le sud algérien. En plus de l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne, l’Algérie a décidé d’instaurer un nouveau visa.

En effet, en fin du mois de décembre derniers, l’Algérie a lancé son nouveau visa, qui permet aux voyageurs étrangers d’obtenir ce fameux document dès leur arrivée au niveau du territoire nationale. Notamment, aux aéroports internationaux et postes frontaliers et maritimes. Rappelons que ces touristes doivent rejoindre le pays via les agences de voyage agréées par les autorités algériennes.

Visas à l’arrivée en Algérie : la liste des wilayas concernées élargie

Dans un communiqué publié en début de ce mois de mars 2023, l’ambassade d’Algérie à Doha, a fait savoir que les autorités algériennes ont décidé de permettre aux touristes arabes et étrangers d’avoir également à ce visa octroyé à l’arrivée.

L’ambassade en question a aussi énuméré la liste des wilayas concernées par l’octroi du nouveau visa à l’arrivée. Il s’agit selon ce communiqué des wilayas d’Adrar, Illizi, Bechar, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbass. Mais aussi de Tindouf, Tamanrasset, Timimoun, Djanet, Touggourt et In Salah.

Par ailleurs, la représentation diplomatique de l’Algérie à Doha, a publié un nouveau document, le dimanche 5 mars dernier, pour élargir cette liste en ajoutant 13 nouvelles destinations. À savoir : El Ouad, El bayadh, Laghouat, El Djelfa, El Ménéa, Naama, Ouled Djellal, El Maghaier, Biskra, Msila Ourgla, Gherdaia et Ain Guezzam.

L’ajout de ses nouvelles wilayas à la liste des villes concernées par l’octroi des visas touristiques à l’arrivée va permettre aux touristes étrangers de découvrir de nouvelles destinations qui restent inconnues pour eux.

