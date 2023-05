Octroi des titres de séjour : la Slovénie revoit sa politique d’immigration

Plusieurs pays en Europe souffrent de la pénurie et du manque de personnel dans leurs structures. Face à ce besoin accru en main d’œuvre qualifiée, de nombreux États ont procédé à la révision de leur loi d’immigration afin de rendre leurs pays plus attractifs.

Parmi ces pays, la Slovénie qui a effectué plusieurs changements importants sur sa politique d’immigration. Et ce, dans le but d’attirer davantage de ressortissants étrangers, en particulier ceux issus des pays non membres de l’Union Européenne.

La Slovénie apporte des changements sur sa loi d’immigration

En fin du mois d’avril dernier, le gouvernement slovène a publié dans le journal officiel du pays d’importants changements qui ont été effectués sur la loi d’immigration en Slovénie. Ces changements concernent principalement l’octroi des titres de séjour.

Selon ce qui a été annoncé, plusieurs critères ont été éliminés pour faciliter l’obtention de ces permis de séjour. Parmi les nouvelles mesures prononcées par le gouvernement, on cite la possibilité de transmettre le titre de séjour ou sa prolongation par courrier à la personne qui le demande.

Comme autre changement, le pays accorde la possibilité de demander un titre de séjour dans un délai de huit jours pour les personnes dont le statut de protection temporaire a expiré. Par ailleurs, pour faciliter aux ressortissants des pays non membres de l’EU de trouver un emploi en Slovénie, le pays a décidé de supprimer l’obligation de présenter une confirmation écrite de l’unité administrative en cas de changement d’employeur. Les autorités de ce pays envisagent également d’établir quelques facilitations pour assouplir les procédures d’embauche des travailleurs qualifiés. Notamment, dans le domaine de la santé et des services sociaux.

La Slovénie facilite l’apprentissage de sa langue pour les étrangers

Dans la liste des changements annoncés par la Slovénie figurent de nouvelles facilitations permettant aux ressortissants et travailleurs étrangers d’apprendre facilement la langue de ce pays et de faciliter leur intégration. Ainsi, des cours de langues et d’introduction à la société slovène sont mis à disposition de ces étrangers gratuitement.

En revanche, les demandeurs d’un permis de séjour permanent sont dans l’obligation de justifier d’un niveau A2 en slovène. Quant aux membres de familles des ressortissants établis dans ce pays, désireux de rejoindre également la Slovénie, ces derniers doivent justifier d’un niveau A1 en connaissances linguistiques. Ces exigences prendront effet à partir du 27 octobre 2023. Pour rappel, ces changements s’inscrivent dans le cadre d’une tentative du gouvernement d’attirer davantage de travailleurs étrangers dans le pays.

