Octobre rose : Pourquoi le cancer du sein est-il de plus en plus fréquent ?

Chaque année, plus de 2,3 millions de femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein, ce qui en fait le cancer le plus courant chez elles.

Bien que ce cancer affecte principalement les femmes de plus de 50 ans, il peut également toucher les plus jeunes. En outre, même si les hommes sont moins touchés, représentant environ 1 % des cas, ils ne sont pas à l’abri de cette maladie.

Dans les pays à faible et moyen revenu, le cancer du sein est la principale cause de décès liés au cancer chez les femmes. Les taux de survie varient considérablement d’un pays à l’autre : ils peuvent atteindre 90 % dans les pays développés, mais chutent à 66 % en Inde et à seulement 40 % en Afrique du Sud. Ces disparités s’expliquent par des différences d’accès aux soins, de dépistage et de traitements.

🔵 À LIRE AUSSI >> Prévention du cancer du sein : les gestes qui comptent

À ce jour, la médecine ne dispose pas d’un moyen scientifiquement prouvé pour prévenir complètement le cancer du sein (ou tout type de cancer), toutefois, nous disposons d’informations scientifiques qui permettent de réduire les risques d’en être atteinte.

Cancer du sein : les cinq principales causes

L’âge est un facteur de risque important pour le cancer du sein. En effet, la majorité des cas surviennent après la ménopause et plus de deux tiers des diagnostics concernent des femmes de 50 ans et plus. Avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de femmes âgées augmente, ce qui contribue à l’accroissement du nombre total de cas de cancer du sein.

Ensuite, l’hérédité est un autre facteur de risque pour le cancer du sein. Des mutations génétiques, comme celles des gènes BRCA1 et BRCA2, peuvent se transmettre au sein des familles et augmenter considérablement le risque de développer cette maladie.

Il faut savoir aussi que les femmes ayant survécu à un cancer du sein présentent un risque plus élevé de développer un nouveau cancer dans l’autre sein. En effet, environ 15 % des femmes traitées seront confrontées à cette situation.

Pour réduire le risque de développer un cancer du sein, il est important d’adopter un mode de vie sain. La consommation excessive d’alcool augmente de 15 % le risque de ce cancer. Le tabagisme, est un autre facteur de risque. De plus, le surpoids, en particulier après la ménopause, favorise le développement de la maladie.

À l’inverse, une activité physique régulière aide à réduire ce risque. L’alimentation joue aussi un rôle crucial. Les spécialistes recommandent un régime alimentaire équilibré, riche en fruits, légumes, céréales complètes et pauvre en graisses saturées et en sucres ajoutés, comme le régime méditerranéen.

Enfin, le cancer du sein possède une relation étroite avec l’exposition aux hormones sexuelles féminines. Les premières règles à un jeune âge, une ménopause tardive, l’absence de grossesse ou d’allaitement, ainsi que les traitements hormonaux, constituent autant de facteurs qui augmentent le risque.

Pourquoi le nombre de cas de cancer du sein augmente-t-il ?

Bien qu’il soit difficile de donner une réponse définitive à la question de savoir pourquoi le nombre de cas de cancer du sein augmente, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance.

Le développement de techniques de dépistage plus efficaces permet de détecter de plus en plus de cancers à un stade précoce. Parallèlement, notre mode de vie moderne, qui se caractérise par la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, le stress, le tabagisme et le surpoids, favorise l’apparition de nombreux cancers, dont celui du sein.

Par ailleurs, ces facteurs de risque, associés à une meilleure connaissance de la maladie, contribuent à une meilleure compréhension de l’épidémiologie du cancer du sein.

🔵 À LIRE AUSSI >> Cancer du sein et allaitement : tout ce qu’il faut savoir

Pour réduire significativement le risque de développer un cancer du sein, il est essentiel d’adopter un mode de vie sain. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et céréales complètes, la gestion du stress, un sommeil réparateur et l’abandon du tabac et de l’alcool sont autant de mesures préventives efficaces.

En limitant le surpoids et en maintenant un poids santé, vous contribuez également à réduire ce risque.

Traitement du cancer de sein à la Clinique Anadolu : les principaux avantages

À l’image de la qualité reconnue du système de santé turc, le Centre Médical Anadolu s’engage à offrir des soins de premier plan en oncologie.

Équipé des dernières technologies médicales, l’établissement met tout en œuvre pour établir des diagnostics précis et élaborer des plans de traitement personnalisés pour chaque patient. Les équipe d’experts, composée d’oncologues, de radiothérapeutes et d’autres spécialistes, travaille en étroite collaboration pour garantir une prise en charge globale et humaine.

En témoigne l’accréditation de l’ESMO (Société Européenne d’Oncologie Médicale) que la clinique a reçue pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance souligne l’engagement du Centre Médical Anadolu à respecter les normes internationales les plus élevées en matière de soins oncologiques et à centrer ses pratiques sur les besoins spécifiques de chaque patient.

La clinique propose également des consultations gratuites pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre parcours de soins.