Octobre rose : le bilan alarmant du cancer du sein en Algérie

« Une femme sur huit est aujourd’hui atteinte d’un cancer du sein. Il est donc primordial de se faire dépister ».

Octobre Rose, c’est le mois international de prévention et de dépistage du cancer du sein. Un mois prophylactique qui a pour but conscientiser et d’informer sur le cancer le plus fréquent chez la femme. Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à sensibiliser au dépistage du cancer du sein en Algérie et à récolter des fonds pour la recherche scientifique des médecins notamment les cancérologues. Avec plus de 13 000 nouvelles femmes touchées chaque année, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes en Algérie.

Point positif, le mois d’octobre est désormais inculqué dans le rituel annuel de beaucoup d’Algériens. À l’arrivée de l’automne, l’Algérie se pare de rose en octobre dans ses quartiers et ses hôpitaux, mais aussi dans ses tables ,

Du 1er au 31 du mois , des associations se précipitent à créer des stands de dépistage gratuits , des dons sont également récoltés

dans les quatre coins du pays et les médias se mettent ensemble pour sensibiliser la population au dépistage des cancers féminins. Cependant, on ne devrait pas stagner notre activité , c’est le début d’une longue histoire de combat de beaucoup femmes algériennes.

Le cancer du sein en Algérie, des chiffres inquiétants

Selon nos sources , le Dr Moussai Assia, oncologue au Centre de lutte contre le cancer Pierre et Marie Curie , a souligné, lors d’une formation organisée par le Laboratoire Roche au profit des professionnels, que la détection précoce du cancer offre de grandes chances au patient afin de se soigner , et éviter d’autres traitements douloureux et coûteux qui peuvent connaître une pénurie de temps en temps, ce qui conduit dans certains cas à prendre en charge des patients en dehors des protocoles sanitaires recommandés scientifiquement et internationalement.

La spécialiste a par ailleurs indiqué une augmentation remarquable du nombre de nouveaux cas de cancer du sein par an chez les femmes, nombre qui s’élève actuellement à 15 000 nouveaux cas, dont 3 500 femmes mourantes chaque année, à noter que l’âge moyen du cancer en Algérie est estimé à environ 46 ans.

L’interlocutrice a expliqué que les efforts de sensibilisation sur la maladie et de sa gravité ont contribué à la découverte de nombreux cas dans le premier et deuxième stade, qui se caractérisent par de plus grandes chances de guérison par rapport aux 3 et 4 stades de la maladie, dans lesquels la durée de vie moyenne est estimé à deux à cinq ans au plus.