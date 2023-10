Octobre rose : journée de sensibilisation chez MINIROS, une entreprise citoyenne engagée

Alger (Algérie), le 19 octobre 2023 – MINIROS, une entreprise algérienne de renom spécialisée dans la fabrication d’outillage d’application de peinture qui existe depuis 50 ans, a pris l’initiative de marquer le mois d’octobre en organisant une journée spéciale dédiée à la sensibilisation contre le cancer du sein, un événement baptisé « Octobre Rose chez Miniros. »

Cette journée de sensibilisation, qui s’est tenue ce jeudi 19 octobre, vise à éduquer et à informer l’ensemble du personnel de MINIROS sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein.

M. Baslimane Youcef, Directeur Général de Miniros Sarl, a prononcé le discours d’ouverture, mettant en avant l’engagement de l’entreprise envers la sensibilisation au cancer du sein. Par la suite, un médecin de l’association El Fajr, qui œuvre activement dans la sensibilisation et le soutien aux malades atteints de cette maladie, a fait une présentation essentielle, apportant des informations cruciales sur la prévention et le dépistage de cette maladie qui touche de nombreuses femmes à travers le monde.

Les collaboratrices de MINIROS ont également eu l’opportunité de bénéficier des conseils d’un psychologue de l’association Adjialouna, qui a abordé les aspects émotionnels liés à la lutte contre le cancer du sein. Les témoignages de personnes ayant vécu cette expérience étaient aussi au programme, offrant des récits personnels et inspirants sur leur parcours. La séance s’est conclue par une période de questions-réponses, permettant ainsi à l’auditoire de participer activement et d’obtenir des réponses à leurs préoccupations.

Miniros SARL s’engage dans la lutte contre le cancer du sein

L’objectif de cet événement est double. Tout d’abord, Miniros souhaite sensibiliser et informer l’ensemble de ses collaboratrices sur l’importance de la prévention du cancer du sein. Ensuite, l’entreprise aspire à soutenir les efforts de lutte contre cette maladie dévastatrice.

Miniros SARL est consciente que, en tant qu’entreprise citoyenne, elle a un rôle à jouer dans la sensibilisation à cette noble cause. L’entreprise est déterminée à mettre sa créativité au service de la lutte contre le cancer du sein.

Pour démontrer son soutien infaillible à cette cause, Miniros remettra un don aux deux associations présentes lors de cet événement, El Fajr et Adjialouna, qui œuvrent avec dévouement dans la lutte contre le cancer du sein.

Le slogan de cet événement, « Octobre Rose : Tous unis, pour la bonne cause », résume parfaitement l’esprit d’unité et d’engagement envers une cause qui touche de près ou de loin chacun d’entre nous. En conclusion, « Octobre Rose chez Miniros » démontre l’engagement de MINIROS envers la santé et le bien-être de ses collaboratrices, ainsi que son désir de contribuer positivement à la sensibilisation au cancer du sein.