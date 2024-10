Octobre rose : Air Algérie réserve une belle surprise à ses passagères

Depuis plus de 30 ans, octobre rose est le mois de sensibilisation et de communication sur le dépistage du cancer du sein. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, organise une campagne de dépistage du cancer du sein en faveur des voyageuses âgées de plus de 40 ans.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur ses réseaux sociaux. Air Algérie annonce une bonne nouvelle pour ses voyageuses, à l’occasion du mois de la sensibilisation contre le cancer du sein.

À LIRE AUSSI : Tarif Étudiant DZ : voici comment bénéficier d’une importante promotion chez ASL Airlines

Air Algérie organise une campagne de dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein est une maladie qui se caractérise par une croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales. Ces dernières forment des tumeurs. En 2022, l’OMS a recensé 2.3 millions de cas féminins et plus de 670 000 décès dûs au cancer du sein dans le monde.

Consciente de l’importance de ce mois pour la sensibilisation contre cette maladie, la compagnie aérienne nationale annonce une bonne nouvelle pour ses voyageuses. Air Algérie organisera, à partir du 6 octobre 2024, une campagne de dépistage rapide, à titre gracieux. Et ce, au profit des passagères détentrices de billet de voyage pour ce mois-ci.

Sont concernées par cette campagne, les femmes âgées de plus de 40 ans, qui voyageront, au cours de ce mois d’octobre. Notamment, sur les lignes domestiques du transporteur aérien national.

Par ailleurs, Air Algérie souligne l’importance de cette opération. Et informe que des informations supplémentaires seront communiquées pour mieux guider ces femmes et afin qu’elles puissent bénéficier de ce dépistage.

Air Algérie annonce des promotions sur les vols Alger – Montréal

Dans un précédent communiqué, la compagnie aérienne nationale a annoncé le lancement d’une nouvelle promotion sur ses vols à destination du Canada. En effet, les billets de voyage au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers l’aéroport de Trudeau à Montréal sont commercialisés à partir de 78 900 dinars. Soit 790 dollars canadiens.

Par ailleurs, cette offre promotionnelle s’applique sur les vols programmés du 27 octobre 2024 jusqu’au 30 mars 2025. Et elle concerne les réservations effectuées jusqu’au 31 octobre 2024. De plus, ces tarifs promotionnels sont soumis à des conditions de disponibilités. Les réservations sont disponibles sur le site de la compagnie et via ses agences.

À LIRE AUSSI : Voyager à petit prix entre Paris et Alger : Air Algérie affiche ses billets à partir de 93 euros