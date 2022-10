Octobre rose 2022 : Hayat Algérie se mobilise

Durant ce mois d’octobre dédié à la sensibilisation au cancer du sein et communément appelé «Octobre Rose», l’entreprise Hayat Algérie, à travers sa marque Molped, s’est fortement mobilisée via un programme d’actions aussi riche que varié.

Hayat Algérie s’est ainsi engagée dans des actions de soutien de la Société des Auxiliaires Médicaux Algériens (SAMA) pour sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage précoce et de l’Association scientifique des étudiants en pharmacie de l’Université d’Alger (ASEPA) qui a organisé, le 22 octobre dernier, une «Course Rose» au niveau des sablettes. Parallèlement à ces actions, Hayat Algérie a également lancé une campagne digitale via sa marque de serviettes hygiéniques Molped, ainsi qu’une action de sensibilisation des collaboratrices, pour lutter ensemble contre le cancer du sein.

Le soutien de la SAMA a été qualifié de «louable initiative» par son président, M. Sadek Aberkane, expliquant que «l’objectif de l’action de sensibilisation menée par l’association est la prise en charge thérapeutique du cancer du sein au stade précoce en vue d’améliorer la survie globale et la survie sans récidive mais aussi diminuer les risques de développement d’un cancer.»

La campagne digitale #Athallay fi rohek pour une vie sans interruption

Dans l’objectif de renforcer la sensibilisation sur le dépistage précoce, Hayat Algérie a également lancé, au cours de ce mois, une campagne de prévention sur la plateforme digitale de sa marque Molped, sous le slogan «#Athallay fi rohek pour une vie sans interruption». Une campagne de sensibilisation qui se veut principalement informationnelle pour apprendre, notamment, à faire une autopalpation des seins.

Pour Hayat Algérie, la mobilisation et la contribution à la lutte contre le cancer du sein qu’elles soient en interne ou en externe, font partie des valeurs inscrites dans l’ADN de l’entreprise. Ces initiatives revêtent d’une grande importance pour Hayat Algérie du fait qu’elles visent à améliorer la qualité de vie de ses collaboratrices et des femmes algériennes, d’une manière générale.

Hayat Algérie sensibilise ses collaboratrices

Dans ce sillage, l’entreprise a invité Dr Rym Chikouche, gynécologue obstétricienne, pour animer une journée de sensibilisation au profit des collaboratrices de Hayat Algérie, organisée au niveau de l’entreprise. L’objectif assigné à cette rencontre est de les informer sur cette maladie, leur expliquer l’importance du diagnostic précoce et du contrôle médical régulier mais aussi la nécessité de l’autopalpation des seins et l’identification des symptômes à surveiller.

Dans son mot d’ouverture, le Directeur général de Hayat Algérie, Mr Burak Birler, a mis l’accent sur «le rôle de l’entreprise dans l’information et la sensibilisation de ses collaboratrices autour du cancer du sein ainsi que son soutien et leur accompagnement dans la prise en charge d’un examen de dépistage précoce du cancer du sein.»

Pour sa part, l’intervenante de la rencontre, Dr Rym Chikouche, a expliqué que «le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme, il est aussi la première cause de mortalité par cancer chez celle-ci. C’est une maladie évolutive, qui commence par un développement local, puis régional avant de se généraliser» . La meilleure arme pour le combattre, a-t-elle insisté, «reste le dépistage précoce des formes locales ». Les moyens de faire le dépistage et les traitements possibles en fonction du stade de la maladie ont été également détaillés à cette occasion.

Parallèlement à cet évènement, fortement apprécié par les collaboratrices, un atelier d’initiation à l’autopalpation des seins a été tenu, suivi d’un échange sur les questions en lien avec cette maladie. Une brochure d’information sur le cancer du sein de la SAMA a également été distribuée à cette occasion.