OCG Nice : Youcef Atal brille avec son club et bat le PSG

La déception de l’élimination de l’Algérie dès la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, et son classement dernière de son groupe, semble encore régner sur Baghdad Bounedjah et ses coéquipiers.

En effet, les Fennecs algériens ont été affectés négativement à cause de cette élimination précoce du tout premier tour de ce tournoi continental, très attendu par les Algériens.

Cependant, d’autres joueurs de la sélection nationale semblent enfin pouvoir accepter cette triste réalité et cette défaite amère. C’est le cas d’ailleurs de l’arrière latéral droit, Youcef Atal.

Boudaoui titulaire, Atal rejoint le onze de Nice en 2e mi-temps

L’Algérien de l’OCG Nice a contribué, la soirée de ce lundi 31 janvier, à la victoire de ses coéquipiers du club français de Nice, face au grand Paris Saint-Germain, le tenant du titre des deux dernières éditions de la Coupe Française.

Mené par un Hicham Boudaoui titulaire, le choc entre l’OCG Nice et le Paris Saint-Germain s’est annoncé enflammé au Parc des Princes. De son côté, le talentueux Youcef Atal a fait son entrée au jeu en deuxième période (62′ minute), remplaçant ainsi Lotomba, où il a réussi à bien défendre la ligne de son équipe, jusqu’à la fin du temps officiel de la rencontre. Sachant que Hicham Boudaoui a été remplacé lors de la deuxième mi-temps, précisément à la 75′ minute du jeu.

Tir au but réussi pour Atal

Terminant la confrontation sans aucun but chacun, les deux équipes adverses, à savoir l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, ont procédé aux tirs au but.

C’était bien l’occasion pour Youcef Atal afin de se relever à nouveau, après la chute lors de la Coupe d’Afrique. L’Algérien a réussi à bien effectuer un tir l’interprétant en but dans les filets de Donnarumma, pour un résultat final de 5 buts contre 4.

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que le trio algérien, Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Andy Delort, affronteront sous le maillot de leur club niçois l’Olympique de Marseille dans les jours à venir.